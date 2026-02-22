Consigue Ángeles CDMX su primer triunfo del año

INTENSO. Ángeles rompe la mala racha.

Los Ángeles de la Ciudad de México vivieron el peor arranque de su historia en la Liga Mexicana de Básquetbol CIBACOPA, al ligar tres derrotas consecutivas. Sin embargo, este domingo el conjunto capitalino por fin despertó y, ante su afición en el Gimnasio Juan de la Barrera, consiguió su primer triunfo del año al imponerse 106-97 a Frayles de Guasave.

El cuadro local aprovechó las fallas de los visitantes durante la segunda mitad y tejió una ventaja que resultó inalcanzable hacia el cierre del encuentro.

ESCALAN POSICIONES EN LA CLASIFICACIÓN

Gracias a esta victoria, Ángeles dejó el último lugar —pasó del 11º al 9º sitio—, mientras que Guasave quedó con marca de 4-2, suficiente para ocupar la sexta posición. En lo alto de la clasificación, Toros Laguna se mantiene como líder invicto.

Ciudad de México mostró orden y constancia durante la primera mitad, al sumar 29 puntos en cada uno de los dos primeros cuartos. Guasave intentó reaccionar en el tercero, acumulando 27 unidades, pero un cierre ofensivo de 35 puntos por parte de Ángeles marcó la diferencia definitiva y permitió al equipo superar por primera vez los 100 puntos en tiempo regular esta temporada.

KIMMONS LIDERA Y ZUBILLAGA RECONOCE AVANCES

Antwan Kimmons fue el líder anotador de los capitalinos con 29 puntos, además de aportar tres rebotes y seis asistencias.“Gracias a todos mis compañeros por ayudarme cada día. Soy un novato, cada día estoy aprendiendo, así que el crédito es para ellos por estos 29 puntos de hoy”, declaró a La Crónica de Hoy el jugador estadounidense.

Por su parte, Jandro Zubillaga, entrenador de Ángeles, destacó el progreso mostrado:“Hemos mejorado respecto a ayer, que es de lo que se trata: mejorar día a día. Y lo importante es que hemos ganado. El ‘business’ es ganar. Luego de estos días tan agotadores, con juegos consecutivos y viajes, los jugadores han trabajado para obtener la victoria”.Aunque el estratega español fue autocrítico al señalar que aún tienen trabajo pendiente en la defensa, especialmente para evitar conceder espacios en la pintura.

GUASAVE DOMINA EN REBOTES; SE VIENE LA PRÓXIMA SERIE

A pesar de la derrota, Guasave dominó en el rubro de los rebotes con 47, por encima de los 39 de Ángeles, dato que respalda las observaciones de Zubillaga.

Luego de su primera serie como local, Ángeles volverá al camino y enfrentará este martes 24 a Venados, en Mazatlán. Por su parte, Guasave regresará a casa para recibir a Caballeros de Culiacán, en el arranque de esta naciente campaña de la CIBACOPA.