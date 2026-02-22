Del Toro hace historia: el mexicano conquista el Tour de los Emiratos Árabes Unidos

TRIUNFO. Del Toro confirma el maillot rojo tras dominar la etapa reina.

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se impuso este domingo como campeón del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, certamen del calendario World Tour, tras controlar sin sobresaltos la séptima y última etapa en Abu Dhabi.

El sábado, el joven talento mexicano había tomado el liderato general al ganar la etapa reina, superando al italiano Antonio Tiberi (TBV), quien finalizó como segundo de la general, a 20 segundos del corredor del UAE.

En la clasificación final, el australiano Lucas Plapp (Jayco) ocupó la tercera posición, a 1:14 minutos del líder, seguido por el colombiano Harold Tejada (XAT), cuarto a 1:25. El belga Remco Evenepoel (Red Bull) cerró en el décimo lugar, a 2:25 del maillot rojo.

Jonathan Milan conquista el esprint final y suma su tercera victoria parcial

En la última etapa, los equipos de los velocistas controlaron la carrera, neutralizando una fuga que se fue desintegrando camino a la meta.El italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) cerró su brillante participación al imponerse en el esprint de Abu Dhabi, logrando así su tercera victoria en siete etapas del Tour y la quinta en lo que va de la temporada.

Milan superó en un cerrado final al noruego Erlend Blikra (UXM), al australiano Samuel Welsford (Ineos) y al británico Ethan Vernon (NSN), todos con el mismo tiempo en la línea de meta.

Un triunfo histórico para el ciclismo mexicano

Con esta victoria, Del Toro firma una de las actuaciones más relevantes para el ciclismo mexicano en pruebas World Tour. Su consistencia en montaña, su madurez táctica y su capacidad para responder en los momentos clave le permitieron dominar la semana y asegurar el título con autoridad.