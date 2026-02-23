A 4 meses del Mundial… Jalisco arde por el Mencho y en redes hay descontento mundial

Fans del mundial Aficionados internacionales manifiestan su preocupación por la inseguridad en diferentes partes de México previo al inicio de la Copa del Mundo.

La noticia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no pasó desapercibida en el resto del mundo. El líder del cartel más poderoso del mundo y con presencia en diferentes países de los cinco continentes estaba catalogado como el criminal más buscado a nivel internacional y su abatimiento durante un operativo militar ha causado una preocupación en el resto de los países: la seguridad durante la Copa del Mundo. La ciudad de Zapopan, en Jalisco, será sede de cuatro partidos de la próxima Copa del Mundo, incluyendo uno de la Selección Mexicana ante Corea del Sur.

Situación en Jalisco levanta indignación por fans internacionales previo al Mundial

Estamos a menos de cuatro meses de la Copa del Mundo de la FIFA más grande de la historia se inaugure en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) con el partido entre México y Sudáfrica. Sin embargo, luego de los episodios de violencia presenciados durante la jornada de este domingo 22 de febrero, fans en diferentes partes del mundo están reaccionando por el contexto de inseguridad que podría afectar a la máxima contienda futbolística que se llevará a cabo en Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México en nuestro país.

“Esta es la ciudad que albergará la Copa del Mundo en sólo unos meses”, escribe una cuenta de fans de Inglaterra. Aunque no todas las imágenes corresponden a lo ocurrido este fin de semana, destaca que la situación actual puede ser perjudicial para el desarrollo de la competencia.

“Imagínese que esto hubiera pasado meses antes de Qatar 2022 o antes de que Sudáfrica fuera anfitrión”, expresa otro fan.

España en Alerta por violencia en Jalisco

Por su parte, el programa de televisión “El Chiringuito”, también dedicó un segmento a hablar sobre los hechos ocurridos este fin de semana. La Selección española de futbol se enfrentará a Uruguay el 27 de junio en el Estadio Akron para su partido de fase de grupos, por lo que catalogaron de una alerta internacional.

“Caos en el estado de Jalisco en México por la muerte de El Mencho. Hay preocupación en la FIFA” señaló el conductor Josep Prederol.

🚨🇲🇽 El DEPORTE, en ALERTA en MÉXICO tras el fallecimiento del narcotraficante El Mencho.



🇪🇸 España tiene que jugar en Guadalajara un partido del Mundial.#JUGONES pic.twitter.com/oeGyTlzVrs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 23, 2026

¿Qué partidos del Mundial FIFA 2026 se juegan en México?

Esta Copa del Mundo tiene programados 14 partidos a disputarse entre las tres ciudades sedes que tiene nuestro país de la siguiente manera

Estadio Akron - Zapopan, Jalisco

Corea del Sur vs Repechaje C UEFA | jueves 11 de junio

México vs Corea del Sur| jueves 18 de junio

Colombia vs Repechaje Mundial | Martes 23 de junio

Uruguay vs España | Viernes 26 de junio

Estadio BBVA | Guadalupe, Nuevo León

Repechaje UEFA vs Túnez | Domingo 14 de junio

Túnez vs Japón | Sábado 20 de junio

Sudáfrica vs Corea del Sur | Miércoles 24 de junio

Partido 75, 1er lugar de Grupo F vs 2do lugar de Grupo C (Dieciseisavos de final)

Estadio Banorte - CDMX

México vs Sudáfrica | jueves 11 de junio

Uzbekistán vs Colombia | miércoles 17 de junio

Repechaje UEFA vs México | miércoles 24 de junio

Partido 79, 1er lugar de Grupo A vs 3er lugar de Grupo C/E/F/H/I | martes 30 de junio

Ganador de partido 79 vs ganador de partido 80 | domingo 5 de julio

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado respecto a estos acontecimientos ni ha hecho alguna indicación a los millones de fans que ya han comprado sus boletos para estos partidos.