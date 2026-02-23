Mayweather vs Pacquiao II: fecha confirmada para la revancha en Las Vegas

La esperada revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao ya tiene fecha y sede confirmadas. El segundo capítulo de esta histórica rivalidad se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre de 2026 en el moderno recinto The Sphere, en Las Vegas, Nevada.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los aficionados al boxeo, ya que ambos pugilistas volverán a encontrarse en el ring más de una década después de su primer enfrentamiento, considerado uno de los eventos más lucrativos en la historia del deporte.

FLOYD MAYWEATHER vs. MANNY PACQUIAO



Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first-ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas.



Saturday September 19

LIVE globally only on Netflix#MayPac2 pic.twitter.com/3i5FtXBzgX — Netflix (@netflix) February 23, 2026

¿Qué pasó en la primera pelea entre Mayweather y Pacquiao?

Mayweather y Pacquiao se enfrentaron por primera vez en mayo de 2015 en el MGM Grand Garden Arena, en una pelea que rompió récords de audiencia y ventas de pago por evento. En aquella ocasión, el estadounidense se impuso por decisión unánime, manteniendo su invicto y consolidando su legado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

Ahora, con ambos ya retirados oficialmente del boxeo profesional, la revancha se perfila como un evento especial que apelará a la nostalgia y al legado de dos íconos del cuadrilátero.