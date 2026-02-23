Partidos UEFA Champions League: ¿Quién juega este martes 24 de febrero? (Efe)

Este martes se agendan los enfrentamientos de los playoffs eliminatorios de la UEFA Champions League. Un repechaje de vida o muerte.

No es poca cosa: los partidos de vuelta de los playoffs eliminatorios resultan cruciales, puesto que se definen los últimos ocho equipos que completan el cuadro de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Te compartimos los encuentros que la cartelera de la liga del antiguo continente tiene preparados para este martes 24 de febrero.

¿Quién juega este martes 24 de febrero en la Champions League?

Vamos al grano. A continuación, la lista de partidos para este martes 24 de febrero en la Liga de Campeones:





Atlético de Madrid vs Club Brugge

El global está empatado 3-3; se repartieron goles la semana pasada en Bélgica, y el partido de este martes 24 de febrero, con el Atletico como local, será definitorio.

Bayer Leverkusen vs Olympiacos F. C.

Uno de los más esperados. Bayer Leverkusen necesita remontar y ahora tiene la localía, ¿podrá?

Pese a que los antecedentes no van mal, pues el Leverkusen solo ha perdido dos de sus últimos 18 partidos en casa en competiciones UEFA (11 victorias y 5 empates), ha perdido sus últimas seis eliminatorias de la Champions League, todas en octavos de final, desde que venció al Manchester United F. C.

Algo necesita cambiar en el partido de mañana.

Inter de Milán vs Bodø/Glimt

Bodø/Glimt va adelante en el marcador; se llevó la victoria en Noruega y ahora el Inter necesitará sacar casta en casa.

De acuerdo con la UEFA Champions League oficial, el Inter ha ganado seis de sus últimas siete eliminatorias a doble partido en la Champions League. Por su parte, el Bodø/Glimt ha marcado dos o más goles en siete de sus últimos nueve partidos de la Champions League y ha ganado sus dos eliminatorias anteriores de la UEFA en las que partía con una ventaja de dos goles desde el partido de ida.

Newcastle United F. C. vs Qarabağ FK

La victoria por 1-6 del Newcastle en el partido de ida de la semana pasada fue el primer encuentro entre estos clubes en una competición de la UEFA y el primero del Newcastle contra un equipo de Azerbaiyán. La diferencia de goles es brutal, pero la posibilidad de remonte existe.