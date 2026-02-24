Achraf Hakimi irá a juicio acusado de violación

Achraf Hakimi El jugador del actual campeón de UEFA Champions League será juzgado en n tribunal criminal de Francia en una fecha aún por determinar siendo acusado de violación.

Previo a la segunda jornada de partidos de repechaje en la UEFA Champions League, el jugador del PSG (atual campeón del torneo), Achraf Hakimi acaba de confirmar que enfrentará un juicio acusado por violación. El defensa marroquí confirmó este procedimiento en su contra a través de sus redes sociales y negó las acusaciones, asegurando que se encuentra tranquilo.

¿Por qué se le acusa a Hakimi de violación?

La acusación viene de una mujer con la que Hakimi en su domicilio en Francia, quien habría llegado para tener un encuentro íntimo. La demandante afirma que el jugador le realizó tocamientos no consensuados y que alertó a una amiga vía Instagram para que fuera por ella.

Por su parte, la abogada de Hakimi, Fanny Colin, afirma que las acusaciones no tienen prueba alguna y que la parte demandante se negó a que se le realizaran exámenes de ADN así como la revisión de su teléfono celular para comprobar su versión,

“Se ha ordenado un juicio sobre la base de una acusación que se apoya únicamente en la palabra de una mujer que obstruyó todas las investigaciones, se negó a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN, se negó a permitir que examinaran su teléfono móvil y se negó a dar el nombre de un testigo clave”, señaló la defensora del futbolista.

Por su parte, el jugador también negó las acusaciones en su contra por medio de un mensaje en su cuenta de X:

“Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública.”

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

Hakimi, será juzgado en una fecha por concretar en un Tribunal Criminal de la región parisina, una decisión que se conoció la víspera del importante encuentro de Liga de Campeones entre el PSG y el Mónaco.

¿Cuándo juega el PSG su partido de vuelta de repechaje de Champions?

Siendo uno de los capitanes de la escuadra campeona de Francia y de Europa, Hakimi estaba convocado para jugar el partido que definirá si avanzan a los octavos de final. El equipo parisino lleva ventaja de 3-2 en el marcador global ante el AS Mónaco y no se ha confirmado si Hakimi podrá participar en este enfrentamiento.

El partido se disputará este miércoles 25 de febrero desde las 14:00 horas (CDMX) en la cancha del Parque de los Príncipes.