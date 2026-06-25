El Caballo manda

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En esta ocasión exploraremos solamente una partida, ideal para enseñar ajedrez posicional, dejemos de lado por un momento los grandes torneos internacionales y enfoquémonos en lo que realmente importa: entender el juego.

Lasker – Cohn

Memorial Chigorin 1909

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0–0 Ae7 5.Cc3 d6 6.d4 Ad7 7.Ag5 exd4 8.Cxd4 0–0 9.Axc6 bxc6 10.Dd3 Cg4 11.Axe7 Dxe7 12.Tae1 Dh4 13.Cf3 Dh5 14.h3 Ce5 15.Cxe5 Dxe5 16.f4 Dc5+ 17.Rh2 Ae6 18.b3

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Aprovechemos este momento para recapitular la estrategia que deben seguir tanto las blancas como las negras. Estos planes son válidos para todas las posiciones donde un caballo lucha contra un alfil.

¿En qué color deben situarse los peones blancos? En casillas del color del alfil enemigo, para restringir su acción. Aquí, por ejemplo, evitan Ac4, ganando la calidad.

¿En qué color deben situarse los peones negros? En el color contrario al de su alfil, para proteger las casillas de color negro.

¿Cuáles son los enemigos mortales del caballo? Los peones enemigos ubicados en el color contrario al alfil.

¿Cuáles son los enemigos mortales del alfil? Los peones enemigos que están en su mismo color y, por ende, lo restringen.

Otro elemento destacado de esta posición es el agresivo dúo de peones, apoyado por las dos torres. Las blancas amenazan fulminar el enroque con el avance f5–f6, creando debilidades negras en el flanco de rey, aunque prevenirlo es relativamente sencillo.

18...f5? (18...f6! El plan es conocido: colocamos los peones en casillas negras para substituir al alfil que desapareció. En este caso protegemos el vital punto g7. Cohn dispone de un plan activo en el flanco de dama avanzando sus peones y no está limitado a defenderse en el centro y en el flanco de rey)

19.e5! (¡Naturalmente! Dejamos un peón atorado en el color del alfil y atacamos el peón en d6 que ocupa una casilla negra)

19...d5?? (Difícil encontrar palabras para semejante regalo, pero en fin — hasta los maestros tienen sus momentos estelares)

(19...Rae8! Debe mantener a toda costa el peón en d6, el último bastión que sostiene las casillas negras en el centro del tablero. Podría seguir: 20.Ca4 Dd5 21.Dc3 c5 22.Tf2 Dc6 23.Tfe2 Af7 y las blancas todavía no han sacado nada en concreto. Después de la jugada de la partida: ¿Dónde están las debilidades?)

20.Ca4 De7 21.Dd4 Tfb8 22.Cc5 (Respuesta: en las dos casillas de bloqueo)

22...a5 23.a3 Rf7 (Contra 23...Rb5 Lasker tenía preparada una de esas combinaciones ocultas del que era especialista y que muchas veces pasaron desapercibidos en la historia: 24.b4 axb4 25.axb4 Ta2 26.Ta1 Txc2 27.Ta8+ Rf7 28.Dd1)

24.Ta1 Tb5 25.b4 Tab8 26.c3 (Hay que observar la mecánica del juego: los peones blancos pueden colocarse ahora en el color que quieran. El alfil murió sepultado.

26...Txc5 (Simple desesperación. Caso contrario las blancas juegan Cb3 obligando al peón en a5 a tomar una decisión)

27.bxc5 Tb5 28.Tab1 Dxc5 29.a4 1–0