¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este jueves 25 de junio

Hoy juega Alemania Este jueves 25 de junio hay seis partidos

El Mundial 2026 define este jueves 25 de junio las posiciones finales de los grupos D, E y F. Hoy los seguidores de la Copa del Mundo podrán ver partidos muy interesantes en tres horarios diferentes, comenzando la actividades a las 14 horas, tiempo del centro de México.

La jornada mundialista de hoy tendrá seis juegos, uno de ellos lo pitará Katia Itzel García. En cada horario habrá dos partidos del mismo grupo y sólo el encuentro de Alemania tendrá transmisión en vivo en televisión abierta, el resto de los encuentros va por tv de paga.

Los juegos de hoy presentan a 12 equipos buscando su pase a los 16avos de final del Mundial, algunos de ellos buscando el liderato y otros su primer victoria en el mundial, como Curazao, Paraguay y Ecuador.

Partidos del Mundial 2026 hoy jueves 25 de junio: Agenda completa, horarios y dónde ver

La actividad mundialista se desarrollará desde las 14:00 hasta las 20:00 horas, con varios boletos a la ronda eliminatoria en juego.

Grupo E (14:00 horas): Curazao se enfrentará a Costa de Marfil en el Estadio Filadelfia, mientras que Ecuador chocará con Alemania en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Sólo el partido de los alemanes lo podrás ver por Canal 5 y 7, los demás van por VIX.

Grupo D (17:00 horas): Túnez buscará sorprender a Países Bajos en el Estadio Kansas City, partido que tendrá como árbitra central a la mexicana Katia Itzel García. Al mismo tiempo, Japón medirá fuerzas con Suecia en el Estadio Dallas. Los dos encuentros van por VIX.

Grupo F (20:00 horas): Paraguay se jugará su futuro ante Australia en el Estadio de la Bahía de San Francisco. A la misma hora, Turquía y Estados Unidos jugarán en el Estadio Los Ángeles. La transmisión va por VIX.

Al concluir esta jornada se podrán ir perfilando los cruces de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Por el momento ya está confirmado el partido Canadá vs. Sudáfrica en la siguiente ronda.