Sudáfrica vs Canadá: ¿Cuándo y a qué hora se juega el primer partido confirmado de dieciseisavos de final del Mundial?

Dieciseisavos de Final Mundial 2026 La primera fase de eliminación arrancará con el partido Sudáfrica vs Canadá.

El arranque de la Jornada 3 en Fase de Grupos del Mundial FIFA 2026 culminó en resultados clave que han comenzado a dar forma a la siguiente etapa del torneo, siendo Sudáfrica vs Canadá el primer partido confirmado para Dieciseisavos de Final tras sus últimos enfrentamientos en la primera fase de la competencia el día de ayer, miércoles 24 de junio.

Tras el reajuste del sistema tradicional de la Copa del Mundo en la edición presente debido a la clasificación de 48 selecciones, los dieciseisavos se suman al torneo como la primera etapa de eliminación, cuya ronda contará de 32 equipos que buscarán su pase a octavos de final.

Sudáfrica vs Canadá: ¿cuándo, a qué hora y dónde se jugará el primer partido confirmado de 16vos de final?

El telón para dieciseisavos de final, la primera etapa de eliminación en el Mundial 2026, abrirá el domingo 28 de junio con el enfrentamiento Sudáfrica vs Canadá, ambos segundos en su grupo durante la fase inicial del torneo.

Matchday 14 ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026

A diferencia de los duelos iniciales, el partido entre la selección de Sudáfrica y el equipo de uno de los países anfitriones de esta edición de la competencia será el único en jugarse ese día, por lo que se prevé que el duelo sea presenciado por más de 70,000 aficionado en el Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos.

La hora local programada para el inicio de los dieciseisavos de final serán las 15:00 horas de la tarde, horario que equivale a las 13:00 horas en México, tiempo del centro.

¿Cómo llegan Sudáfrica y Canadá a la primera fase de eliminación del Mundial 2026?

Canadá atravesó una fase de grupos intensa durante su ascenso a dieciseisavos de final, compartiendo sección con Suiza, Bosnia y Herzegovina y Catar. A pesar de haber liderado su grupo durante los primeros enfrentamientos, una derrota 2-1 ante Suiza le obligó a retroceder a la segunda posición de su sector con 4 puntos.

Durante la primera fase del torneo, los canadienses registraron un empate, una victoria y una derrota.

Por otra parte, Sudáfrica dio la sorpresa de la noche durante su enfrentamiento con Corea del Sur, selección a la que obligó a retroceder con una victoria vital 1-0 que brindó a los sudafricanos su pase asegurado a dieciseisavos de final, protagonizando el primer enfrentamiento de eliminación directa junto al país anfitrión.

El equipo que resulte triunfador en este partido enfrentará al ganador del partido 75 hacia octavos de final, el cual ya cuenta con Marruecos como su primer clasificado en la segunda posición del Grupo C y permanece a la espera del líder del Grupo F.