Ecuador vs Alemania: horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver en vivo el Mundial 2026

Ecuador vs Alemania | horario y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026.

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este jueves 25 de junio con el enfrentamiento entre Ecuador y Alemania, un partido que definirá gran parte del futuro de la selección sudamericana en el Grupo E.

Mientras los ecuatorianos están obligados a ganar para seguir con posibilidades de avanzar a los octavos de final, el conjunto alemán afrontará el compromiso con la tranquilidad de haber asegurado el primer lugar del sector.

¿Dónde y a qué hora ver el partido Ecuador vs Alemania en México?

El partido entre Ecuador y Alemania comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro del país, este jueves 25 de junio. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La transmisión se encontrará disponible por televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, mientras que en televisión por cable podrá seguirse por TUDN.

Quienes prefieran verlo por internet también podrán hacerlo mediante la app de Azteca deportes, Azteca Deportes Network y ViX Premium, siempre que cuenten con el Pase Mundialista.

Ecuador necesita romper la sequía ofensiva para avanzar

Ecuador llega a este compromiso con apenas un punto tras sus dos primeros partidos y sin haber conseguido marcar un gol en el torneo, por lo que necesita una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda. En contraste, Alemania ya tiene asegurado el liderato del Grupo E y su boleto a los octavos de final, por lo que buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto.