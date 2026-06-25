Sergio Pérez confía que haya progreso en las mejoras a Cadillac en el GP de Austria

Orgullo mexicano en la Fórmula 1. Sergio Pérez luce en Austria la playera de la selección mexicana previo a las prácticas del Gran Premio de Austria. (@CadillacF1News_)

Esta semana durante el Gran Premio de Austria que se correrá en el Circuito de Spielberg la escudería Cadillac introducirá un paquete de mejoras en el MAC-26 que manejan el mexicano Sergio Pérez y el finés Valtteri Bottas con el objetivo de seguir reduciendo las décimas de segundo para pronto alcanzar la Q2 en ritmo natural.

¿Cuáles serán las mejoras de Cadillac?

Cadillac presentará una evolución aerodinámica mayor que incluye una carrocería revisada, nuevos pontones laterales y un piso completamente rediseñado, piezas que no representan una gran actualización, pero sí significativa.

“Definitivamente queremos lograr un buen progreso”, dijo ‘Checo’ Pérez este jueves en la conferencia de prensa en el circuito de Spielberg en el día previo a las prácticas libres.

‘Checo’ Pérez confía en seguir adelante

“Podemos ver que nos estamos acercando a la zona media, especialmente a una sola vuelta. Creo que todavía nos falta un poco en la parte de la degradación, en la degradación de los neumáticos. Traemos una mejora aquí que con suerte nos podrá acercar aún más”.

El piloto mexicano confía en que seguirán dando pasos adelante y por eso piensa en el siguiente reto que enfrentarán, donde deberán mejorar con cuestiones fuera de la pista para poder alcanzar los objetivos.

“Una vez que estemos ahí, todo se reducirá a los pequeños detalles. Creo que, operativamente, el equipo ha estado mejorando bastante, dando pasos realmente grandes hasta ahora. Así que sí, ojalá esta mejora nos pueda poner mucho más cerca”.

No usará chaleco de enfriamiento

La FIA emitió la alerta de altas temperaturas para el Gran Premio de Austria que se prevé será de 33º grados centígrados en domingo, y algunos equipos están considerando usar los chalecos de enfriamiento. Para Sergio Pérez esto no es una opción, no solo por estar acostumbrado a estas condiciones, sino también por el castigo en el rendimiento.

“No quiero usarlo, de todos modos, pagas una penalización en el peso. Soy mexicano, así que para mí esto no es demasiado cálido”.

“Me da risa que todos los europeos estén preocupados por este nivel de calor, pero para mí es bastante normal”, subrayó.

¿A qué hora ver el GP de Austria en México?

(tiempo del centro de México)

Práctica 1 (FP1)

– 5:30 hrs/viernes 26 de junio

Práctica 2 (FP2)

– 9:00 hrs/viernes 26 de junio

Práctica 3 (FP3)

– 4:30 hrs/sábado 27 de junio

Clasificación

– 8.00 hrs/sábado 27 de junio

Carrera

– 07:00 hrs/domingo 28 de junio