Aguirre reafirma que el México–Portugal del 28 de marzo sigue en pie

ESTRATEGA. Aguirre dejó claro que su planificación no ha cambiado y que trabaja con normalidad rumbo al encuentro. (Tomas Regueiro/Tomas Regueiro)

El seleccionador de México, Javier Aguirre, afirmó este martes que el partido amistoso ante Portugal, pactado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, no está en duda, pese a la percepción de inseguridad que se ha acentuado en el país en los últimos días.

“No me genera incertidumbre… contemplo ese partido para el mes que viene en fecha FIFA con mis jugadores que juegan fuera. Pienso que el partido ante Portugal se efectuará sin contratiempos”, declaró el entrenador.

LA FPF EXPRESA PREOCUPACIÓN; MÉXICO GARANTIZA QUE LA FECHA SE MANTIENE

Las declaraciones del técnico surgen horas después de que la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) emitiera un comunicado señalando que “sigue de cerca la delicada situación que se vive en México”, tras los hechos de violencia ocurridos el domingo pasado, vinculados al operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La FPF subrayó que “la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad”, dejando abierta la puerta a evaluaciones continúas relacionadas con la celebración del partido.

FMF: LA FECHA Y LA SEDE SIGUEN SIN CAMBIOS

Más tarde, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) respondió mediante un comunicado conjunto con la FPF, aclarando que no hay modificaciones previstas.

“La FMF y la Federación Portuguesa aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación rumbo al Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. La fecha y el lugar se mantienen sin cambios”, informó el organismo.

AGUIRRE: “SOMOS SENSIBLES AL MOMENTO, PERO DEBEMOS PREPARARNOS”

En conferencia de prensa previa al amistoso de este miércoles ante Islandia en el Estadio La Corregidora de Querétaro, Aguirre reconoció la complejidad del contexto, pero se centró en la responsabilidad deportiva de la Selección.

“No sé cuál sea la imagen que se tenga fuera del país. Nosotros como mexicanos somos sensibles del momento que se vive, pero a nosotros nos compete jugar este partido y seguir preparándonos para la fecha FIFA de marzo”, señaló.

El entrenador añadió que ha recibido garantías de parte de la FMF:

“Me garantiza la gente de la Federación que hay seguridad para todos nosotros”, concluyó el Vasco.