FIFA ya está pidiendo explicaciones y habría solicitado reporte a México tras violencia desatada por la muerte del Mencho

Jalisco en la mira por inseguridad Jalisco, una de los estados sedes de la Copa del Mundo, se encuentra cuestionado tras los hechos violentos del pasado 22 de febrero.

Este fin de semana, la jornada de violencia ocurrida en varios estados de la República tras el operativo que culminó en la muerte de El Mencho le dio la vuelta al mundo y generando consternación por la seguridad durante la Copa del Mundo de este 2026. Miles de fans han manifestado su preocupación ante posibles represalias y ataques de grupos del crimen organizado. Ahora, la FIFA ya habría solicitado a México un reporte de lo ocurrido para valorar la situación actual.

FIFA pide explicaciones a México por temas de inseguridad

Este próximo 11 de junio, la Copa del Mundo de la FIFA más grande de todos los tiempos comenzará en la cancha del Estadio Azteca, lo que hará a nuestro país el primero en inaugurar tres ediciones en la historia de este torneo. No obstante, las condiciones respecto a la inseguridad y violencia, más precisamente en cuanto a la actividad de los cárteles. Aunque el máximo organismo internacional del futbol no ha emitido un comunicado oficial, ya solicitó un reporte de lo ocurrido y del estatus general para garantizar la seguridad durante el torneo.

De acuerdo con el periodista Alex de la Rosa en N+, el informe ya fue entregado y se desconoce las posibles repercusiones de los hechos contra las ciudades sedes. “Sé de muy buena fuente que FIFA ya preguntó a la oficina que tienen en México para enviar todo un reporte de qué pasó, cómo está la situación. Ellos ya están al tanto y están investigando”.

¿Se pueden cancelar los partidos del Mundial FIFA en México?

Hasta el momento, ni la FIFA ni las autoridades han mencionado la posibilidad de que los encuentros disputados en alguna de las sedes puedan moverse o cancelarse.

Por otra parte, los reglamentos oficiales de la FIFA y sus estatutos establecen que el organismo tiene la facultad de hacer cualquier cancelación o reprogramación de alguno de sus partidos siempre y cuando se considere que existe un riesgo para la seguridad de jugadores, aficionados o cualquier persona involucrada en el torneo.

Para esto, la FIFA necesita evaluar la situación basado en información técnica propiciada por autoridades locales para determinar si cumplen los estándares mínimos de seguridad, misma que es completa responsabilidad de los países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá en este caso).