Gianni Infantino asegura estar “muy tranquilo” con México en respaldo al Mundial 2026

Presidente de la FIFA. Infantino tiene confianza que todo saldrá muy bien en los partidos que le tocan a México en el Mundial de 2026 (Foto especial)

El presidente de la FIFA Gianni Infantino ha dejado claro en que: “Tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum”, tras una rueda de prensa en su visita a Barranquilla, Colombia, esta tarde del martes 24 de febrero. “Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades” y seguimos “la situación”, dijo.

Lo anterior en relación a tras los acontecimientos de violencia en territorio mexicano por la captura y muerte del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a manos del Ejército mexicano el domingo 22 de febrero.

Infantino, salió al paso de las especulaciones y aclaró que no existe intención de cancelar ni modificar la participación del país como sede.

“Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular”, aseguró Infantino a la agencia AFP en Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema.

Por la mañana, la presidenta de México Claudia Sheinbaum ya había descartado riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas en México y la urbe más afectada por problemas del narco.

La presidenta afirmó que la seguridad en el país durante el torneo “está garantizada” y “no hay riesgo alguno” para las y los visitantes durante la Copa del Mundo.

Guadalajara tiene programados cuatro partidos del mundial en junio próximo.

Durante la operación del domingo y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades el lunes.

Infantino aseguró que existe plena confianza en la organización conjunta del Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá. Y no hay razones para dudar del desarrollo normal de la competencia en suelo mexicano.

Partidos del Mundial 2026 programados en Guadalajara

-11 de junio de 2026: Corea del Sur vs. República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda (Grupo A)

-18 de junio de 2026: México vs. Corea del Sur (Grupo A)

-23 de junio de 2026: Colombia vs. República del Congo/Jamaica/Nueva Caledonia (Grupo K)

-26 de junio de 2026: Uruguay vs. España (Grupo H)