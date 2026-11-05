Jugadores mexicanos en el extranjero: ¿cómo les fue esta semana?

Mexicanos en el extranjero. Hubo actividad de mexicanos en la UEFAChampions League, la Champions League de Asia y las principales ligas europeas. (Agencia EFE y Redes Sociales)

La actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero dejó un balance de contrastes durante la última semana, con actuaciones destacadas en competencias internacionales y ligas europeas, pero también con ausencias por lesiones y decisiones técnicas.

Uno de los protagonistas fue Julián Quiñones, quien firmó un doblete y una asistencia en la goleada del Al-Qadsiah sobre Al-Gharafa, correspondiente a la Champions League asiática.

En Europa, Santiago Giménez colaboró con una asistencia en la victoria del Porto sobre Napoli, mientras que Johan Vásquez volvió a demostrar su importancia para el Genoa al disputar los 90 minutos y portar el gafete de capitán frente al Lecce.

Por su parte, Armando León mantuvo su continuidad con el NK Osijek de Croacia, mientras que otros mexicanos, como Edson Álvarez, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, continúan buscando mayor participación en sus respectivos clubes.

Julián Quiñones brilla con doblete y asistencia en la Champions League asiática

Julián Quiñones protagonizó una de las actuaciones más destacadas de los futbolistas mexicanos en el extranjero durante la última semana. El delantero naturalizado mexicano fue titular en la victoria del Al-Qadsiah por 5-0 sobre Al-Gharafa, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones de la AFC, disputada el lunes 2 de noviembre.

Quiñones participó directamente en tres de las cinco anotaciones de su equipo, después de conseguir dos goles y una asistencia durante el primer tiempo. Su primera intervención llegó al minuto 17, cuando habilitó a Mohammed Abu Al-Shamat para abrir el marcador.

Posteriormente, al minuto 27, el atacante mexicano aprovechó un centro de Christopher Bonsu Baah para conectar un remate de cabeza y ampliar la ventaja del conjunto saudí. Antes del descanso, al minuto 45, Quiñones volvió a aparecer dentro del área para marcar su segundo tanto del encuentro con un disparo cruzado.

Con este doblete, el futbolista mexicano llegó a cuatro anotaciones en la Champions League asiática y extendió a cuatro partidos consecutivos su racha goleadora. Su actuación también permitió que el Al-Qadsiah mantuviera su condición de invicto en el torneo continental, con dos victorias y dos empates.

Santiago Giménez y Johan Vásquez destacan entre los mexicanos en Europa

Santiago Giménez también protagonizó una de las actuaciones más importantes de la semana después de colaborar en la victoria del Porto sobre Napoli, correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League.

El delantero mexicano ingresó de cambio al minuto 67, cuando el encuentro estaba empatado 1-1, y cuatro minutos después asistió a Gabri Veiga para devolverle la ventaja al conjunto portugués. El Porto terminó imponiéndose por 4-1, resultado que le permitió mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo europeo.

La asistencia representó la primera del mexicano desde su llegada al equipo portugués, donde también registra dos goles oficiales durante la temporada. Giménez ha comenzado a recuperar protagonismo después de un inicio de campaña en el que tuvo pocas oportunidades para disputar minutos.

Otro de los futbolistas destacados fue Johan Vásquez, quien continúa consolidándose como una de las principales figuras defensivas del Genoa. El zaguero mexicano disputó los 90 minutos y fue capitán durante la victoria de su equipo por 2-1 sobre el Lecce, correspondiente a la Jornada 10 de la Serie A.

Durante el encuentro, Vásquez consiguió cuatro entradas exitosas de seis intentos y contribuyó a que su equipo sumara tres puntos importantes. Con ese resultado, el Genoa alcanzó la undécima posición de la clasificación italiana, alejándose de los últimos lugares.

¿Cómo les fue a los demás futbolistas mexicanos en el extranjero?

Además de Julián Quiñones, Santiago Giménez y Johan Vásquez, otros representantes nacionales tuvieron actividad en diferentes ligas y competencias internacionales.

Entre las actuaciones más relevantes de la semana destacan:

Armando León (NK Osijek, Croacia): disputó 83 minutos en la victoria por 3-1 frente al Lokomotiva Zagreb. Aunque no marcó, mantuvo su participación como delantero titular. Registra ocho contribuciones de gol en diez partidos.

disputó 83 minutos en la victoria por 3-1 frente al Lokomotiva Zagreb. Aunque no marcó, mantuvo su participación como delantero titular. Registra ocho contribuciones de gol en diez partidos. Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos): ingresó de cambio y disputó 12 minutos en la derrota por 2-0 frente al Ajax. El lateral continúa acumulando participación en el futbol neerlandés.

ingresó de cambio y disputó 12 minutos en la derrota por 2-0 frente al Ajax. El lateral continúa acumulando participación en el futbol neerlandés. Armando González (Olympiacos, Grecia): fue titular y disputó 59 minutos en el empate sin goles contra Rennes, correspondiente a la Europa League. El delantero no consiguió marcar.

fue titular y disputó 59 minutos en el empate sin goles contra Rennes, correspondiente a la Europa League. El delantero no consiguió marcar. Álvaro Fidalgo (Real Betis, España): continúa buscando mayor regularidad en el conjunto español, donde ha tenido participación limitada durante la temporada.

continúa buscando mayor regularidad en el conjunto español, donde ha tenido participación limitada durante la temporada. Obed Vargas (Atlético de Madrid, España): sigue sin consolidarse en el esquema de Diego Simeone, después de acumular pocos minutos durante sus primeras participaciones con el equipo.

sigue sin consolidarse en el esquema de Diego Simeone, después de acumular pocos minutos durante sus primeras participaciones con el equipo. Rodrigo Huescas (Copenhague, Dinamarca): continúa recuperando actividad después de atravesar un periodo de lesiones.

continúa recuperando actividad después de atravesar un periodo de lesiones. Patricio Salas (Famalicão, Portugal): sigue sumando experiencia en el futbol portugués, aunque todavía cuenta con participación limitada.

¿Qué mexicanos siguen lesionados o sin actividad en Europa?

No todos los futbolistas mexicanos que militan en el extranjero pudieron participar durante la última semana. Algunos permanecen fuera de las convocatorias debido a problemas físicos, mientras que otros todavía no consiguen convencer a sus entrenadores para recibir oportunidades.

Entre los principales casos se encuentran: