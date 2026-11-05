Antonio Mohamed vuelve a rematar al América: "Me dio cuatro títulos" ¿Cuáles fueron? (Crisanta Espinosa Aguilar)

Tras el partido polémico entre Toluca y América el pasado sábado 31 de octubre, el director técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, habló sobre su relación con las Águilas.

“Estoy agradecido eternamente con el América. Me dio cuatro títulos, imagínate si no estuviera agradecido”, expresó para los medios.

Aquí te contamos a qué títulos se refiere, ya que no todos fueron al mando de los Azulcremas.

Liga MX Apertura 2014 con América

El primer título que ganó el ‘Turco’ Mohamed por el América ocurrió en el tornero Apertura de 2014, donde las Águilas enfrentaron a los Tigres de la UANL. En el partido de ida en el Estadio Universitario, Tigres venció a los Azulcremas con un marcador 1-0, con gol de Joffre Guerrón al minuto 63.

No obstante, en la vuelta en casa, las Águilas lograron sacar ventaja y coronarse como los campeones del torneo; el marcador terminó 3-0, con anotaciones de Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta.

Terminó con marcador global 3-1. Este fue el único título que el América le dio a Mohamed como director técnico del equipo.

Liga MX Apertura 2019 con Monterrey

En esta ocasión, Mohamed llegó a la final de la Liga MX como entrenador de Rayados de Monterrey, quienes enfrentaron a las Águilas del ‘Piojo’ Herrera. La ida la recibieron en casa en el BBVA, Rayados sacó ventaja con 2 goles de Stefan Medica y Rogelio Funes, mientras que el América logró una anotación con Sebastián Córdova, terminando 2-1.

La vuelta mantuvo su intensidad en el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte; América concretó dos tiros al arco con Ricard Sánchez y Federico Viñas, pero Rogelio Funes le dio el gol del empate a Monterrey al minuto 75. Tras el empate, el marcador global terminó 3-3.

El partido se definió en tanda de penales, donde Rayados derrotó a las Águilas 4-2. Esto le otorgó su quinta estrella al equipo de Monterrey, y el segundo título de Mohamed por el América.

Liga MX Clausura 2025 con Toluca

Con este título Antonio Mohamed no solo alcanzó su tercer título gracias al América, sino que también logró romper la racha de 15 años sin títulos del Club Toluca en la Liga MX. El primer partido de la final, terminó con un empate a ceros en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En el segundo partido de la fase final, en el Estadio Nemesio Diez, Toluca se impuso y venció a los Azulcremas con 2 anotaciones de Luan García y Alexis Vega, sin recibir ninguna en contra. El marcador global terminó 2-0, logrando así su onceavo título en la Liga MX.

Campeón de Campeones 2025 con Toluca

Esta fue la segunda vez que Toluca, a cargo de Mohamed, y América se enfrentaron en una final, después de que ambos ganaran en la temporada 2024-25 de la Liga MX, con la edición LII del Campeón de Campeones.

A diferencia de la Liga MX, este únicamente maneja un único partido definitivo; este se disputó el 20 de julio en el Dignity Health Sports Park, California. El resultado final fue de 3-1 en favor de los Diablos Rojos; con anotaciones de Franco Agustín Romero, Bruno Méndez Cittadini y João Paulo Dias; mientras que Alejandro Zendejas, logró el único gol de las Águilas.

Este ha sido el cuarto título, y más reciente, que Antonio ‘Turco’ Mohamed recibió gracias al Club América.