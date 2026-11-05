Horarios el GP de Brasil: cómo y dónde ver a Checo Pérez en la F1

GP de Brasil. Sergio Pérez regresará a Interlagos con Cadillac para disputar la vigésima fecha de la temporada 2026.

La Fórmula 1 regresa a Brasil del 6 al 8 de noviembre de 2026 para disputar la vigésima fecha del campeonato mundial, en el Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos, donde Sergio ‘Checo’ Pérez buscará un resultado positivo con Cadillac.

Después del Gran Premio de México, el piloto tapatío afrontará una nueva oportunidad para continuar con el desarrollo del monoplaza de la escudería estadounidense, que disputa su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo.

GP de Brasil 2026: horarios de las prácticas, clasificación y carrera de F1

La actividad del Gran Premio de São Paulo comenzará el viernes 6 de noviembre y concluirá el domingo 8, cuando los pilotos deberán completar 71 vueltas al circuito de Interlagos.

A diferencia de otras ediciones, el GP de Brasil 2026 no tendrá carrera sprint, por lo que se utilizará el formato tradicional de tres entrenamientos libres y una sesión de clasificación.

Estos son los horarios oficiales, correspondientes al tiempo del centro de México:

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 09:30 horas.

Práctica libre 2: 13:00 horas.

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 08:30 horas.

Clasificación: 12:00 horas.

Domingo 8 de noviembre

Carrera del Gran Premio de Brasil: 11:00 horas.

El circuito brasileño tiene una longitud de 4.309 kilómetros y se caracteriza por sus cambios de elevación, curvas de media y alta velocidad y condiciones meteorológicas variables.

La clasificación del sábado determinará el orden de salida para la carrera del domingo, en la que los pilotos buscarán completar los 305.879 kilómetros programados.

¿Dónde ver el GP de Brasil 2026 y a Checo Pérez en vivo desde México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el Gran Premio de Brasil mediante televisión de paga y plataformas de streaming.

Las opciones de transmisión anunciadas para el fin de semana son:

Sky Sports: transmisión por televisión de paga mediante los servicios de Sky e izzi.

transmisión por televisión de paga mediante los servicios de Sky e izzi. F1 TV Pro: plataforma oficial de streaming de Fórmula 1, con cobertura de las prácticas, clasificación y carrera.

plataforma oficial de streaming de Fórmula 1, con cobertura de las prácticas, clasificación y carrera. F1 TV Premium: servicio de suscripción con funciones adicionales para seguir las competencias.

¿Por qué Checo Pérez no participará en la primera práctica libre del GP de Brasil?

Una de las novedades del Gran Premio de Brasil será la ausencia de Sergio Pérez durante la primera sesión de entrenamientos libres del viernes 6 de noviembre. Cadillac confirmó que el piloto mexicano cederá temporalmente su monoplaza MAC-26 al estadounidense Colton Herta, quien forma parte del programa de desarrollo de la escudería.

La decisión tiene como objetivo permitir que Herta complete los kilómetros necesarios para conseguir el último punto que requiere para obtener la superlicencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). El estadounidense cuenta con 39 de los 40 puntos exigidos por el organismo para obtener la autorización que permite competir como piloto titular en Fórmula 1.

Para conseguir la unidad restante, Herta deberá completar al menos 100 kilómetros durante una sesión oficial de entrenamientos libres, sin recibir penalizaciones que invaliden el requisito. Su participación también permitirá a Cadillac recopilar información sobre el comportamiento del monoplaza en Interlagos y trabajar en la configuración del vehículo para las siguientes actividades.

Checo Pérez retomará el control de su automóvil durante la segunda práctica libre, programada para el viernes a las 13:00 horas, y participará normalmente en las sesiones posteriores. La sustitución no representa una baja del mexicano para el Gran Premio, sino una modificación temporal dentro del programa de desarrollo de Cadillac.