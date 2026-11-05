Alejandro Madariaga emboca eagle en el World Wide Technology Championship

World Wide Technology Championship. Alejandro Madariaga dice que cerrar con eagle fue un plus a su sólida primera ronda en este evento del PGA Tour en Los Cabos. (Cortesía PGA Tour)

Alejandro Madariaga salvó su primer recorrido en el World Wide Technology Championship, al embocar un eagle en el hoyo 18 en el Cardonal at Diamante para firmar una tarjeta de 69 golpes (-3), y junto a Álvaro Ortiz, quien tuvo el mismo score, mantener opciones en este torneo del PGA Tour que se juega en Los Cabos, Baja California Sur.

Madariaga y Ortiz se localizan a seis impactos de distancia de Chris Kirk, el estadounidense entregó una tarjeta de 63 golpes libre de bogeys para tomar la punta de la clasificación en solitario.

El jugador poblano se puso al frente con birdies en los hoyos 3 y 4, pero fue en el hoyo 11cuando cometió bogey al fallar un putt para birdie que lo puso de malas. En el hoyo 14 embocó otro birdie, pero nada para cantar victoria pues al siguiente hoyo cometió bogey. En los hoyos 16 y 17 salvó el par de campo y fue en el 18, en el que embocó un eagle que le permitió salvar el día para firmar ronda de -3 golpes.

Madariaga fue sólido de tee a green

“Fue una ronda de lucha arriba de los greens, me di demasiados chances”, dijo Madariaga, quien supo manejar los nervios en los momentos tensos. “Conocer el campo ayuda, pero sobre todo supe manejar los nervios al principio”.

En general, el mexicano cree que fue un recorrido sólido de tee a green. “Creo que le estoy dando bien a la bola, ojalá alcance para seguir compitiendo aquí”, dijo, pues después de los primeros 18 hoyos comparte el sitio 46 en el tablero.

Fue Jorge Villar quien perdió el control de sus emociones, el mexicano tuvo debut y despedida en su primera participación en un torneo del PGA Tour. Desde el inicio empezó con bogey y aunque concretó dos birdies en los primeros 9 hoyos su marcador ya indicaba +5 golpes. El resto del recorrido se convirtió en tragedia y terminó al fondo de la clasificación con suma de +15 golpes. ¡Fue fatal!

Álvaro Ortiz salva una ronda sufrida

PGA Tour en Los Cabos, Baja California Sur. El mexicano Álvaro Ortiz en la salida del hoyo 7 en el torneo World Wide Technology Championship. (Avelina Merino)

En su torneo 27 de la temporada y el segundo consecutivo como invitado del PGA Tour, Álvaro Ortiz no tuvo el debut deseado en el campo el Cardonal at Diamante diseño de Tiger Woods. El tapatío firmó en su primer recorrido tarjeta de 69 (-3).

Ortiz, quien inició ronda en los grupos de la tarde, abrió con birdie en el hoyo 1, pero en el hoyo 4 se encontró con un doble bogey, luego recuperó el par de campo con birdie al hoyo 6, y fue en el 14, 16 y 18 cuando le cayeron birdies para terminar con -3 golpes. Ese marcador lo presiona en algo para la ronda del viernes, día de librar el corte. De momento al igual que Madariaga comparten el sitio 46 en la clasificación.

El argentino Alejandro Tosti salvó el honor del golf latino al terminar la primera ronda en el Top 10, después de ronda de 66 (-6), seguido del colombiano Camilo Villegas con un 68 (-4) y detrás Alejandro Madariaga y Álvaro Ortiz.