Isaac del Toro asciende al segundo sitio del ranking mundial UCI

Perseverante. Isaac del Toro se coloca en buen sitio mundial al iniciar la temporada 2026. (Foto espe)

Su victoria en el UAE Tour elevó a Isaac del Toro al segundo puesto en el ranking mundial UCI, solo superado por su compañero de equipo Tadej Pogacar.

Del Toro que inició como tercero en esa lista en 2026, ahora suma 6,224 puntos, detrás de Pogacar con 11,255. Jonas Vingegaard suma 5,224 en el tercer sitio.

Su ascenso refleja su crecimiento constante y su capacidad para competir al máximo nivel. La diferencia de unidades entre Pogacar y Del Toro aún es considerable, pero la temporada apenas comienza y las pruebas europeas serán determinantes para definir el rumbo del ranking UCI.

El Tour de Francia, su meta

Del Toro cuya meta de la temporada apunta al Tour de Francia, aunque ahí su papel será como gregario trabajando en equipo para Pogacar, correrá en marzo tres competencias en Italia.

-El 7 de marzo correrá la Strade Bianche de un día y de 213 kilómetros. Será una prueba ideal para la explosividad y habilidad técnica. Compartirá ruta con el monarca del mundo, Pogacar, bicampeón de la competencia.

-Del 9 al 5 de marzo competirá en la Tirreno-Adriático, carrera de siete etapas con un recorrido de 1.115 kilómetros. Será una competencia en la que enfrentará etapas de montaña, perfectas para evaluar su nivel real.

- El 21 de marzo correrá la Milano San Remo, que tiene de 266 a 271 kilómetros. Es una de las clásicas del calendario, y aunque no está diseñada para escaladores puros, sirve como un día de fondo absoluto.

Puntos de ranking mundial UCI al iniciar el 2026

-Tadej Pogacar | 11,255 puntos

-Isaac Del Toro | 6,224 puntos

-Jonas Vingegaard | 5,724 puntos

Próximas Carreras de Isaac Del Toro

-Strade Bianche | 7 de marzo

-Tirreno-Adriático | 9 al 15 de marzo

-Milano-San Remo | 21 de marzo