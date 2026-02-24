Kirk Cousins se va de Atlanta: ¿A qué equipos podría llegar el veterano quarterback?

Kirk Cousins El mariscal de campo de 37 años volverá a ser agente libre próximamente en la NFL.

Después de dos temporadas, la era de Kirk Cousins en los Atlanta Falcons ha llegado a su fin. Después de perder la titularidad ante Michael Penix Jr, el equipo planea darle salida a su mariscal de campo para ahorrar dinero en el tope salarial, recortando así dos de los cuatro años que tenía tras el acuerdo original. Ahora, el ‘Capitán Kirk’ podría buscar un sitio donde pueda volver a controlar la ofensiva si no quiere caer en la ruleta de los “reemplazos de lujo”.

Atlanta informa que cortará a Kirk Cousins

El gerente general de los Falcons, Ian Cunningham, informó este martes 24 de febrero que Atlanta ya no cuenta con Kirk Cousins por lo que será liberado el próximo 1 de marzo para que pueda pasar a la agencia libre. El ex QB de los Vikings había firmado un acuerdo de cuatro años que está siendo cortado a la mitad para ahorrar dinero en el tope salarial.

GM Ian Cunningham says Falcons plan to release QB Kirk Cousins on first day of new league year. pic.twitter.com/jOcFq85oEW — NFL (@NFL) February 24, 2026

En el 2024, año en el que llegó Cousins, el equipo utilizó su primera selección del Draft para elegir a Michael Penix Jr, situación que generó polémica y confusión, incluso en el mismo Cousins, quien reveló que nunca imaginó que la franquicia buscaría a un mariscal tan pronto en ese año.

En sus dos temporadas, Cousins disputó 22 partidos de temporada regular, obteniendo un récord de 12 victorias y 10 derrotas como titular. En su segundo año, Penix Jr había sido nombrado el titular, pero se perdió la parte final de campaña debido a una lesión.

¿A qué equipos podría ir Kirk Cousins?

A sus 37 años, Cousins se encuentra enfrentando la parte final de su carrera, y su mercado en esta agencia libre podría ser limitado, especialmente si quiere mantenerse como un jugador titular.

Cleveland Browns

El año pasado, los ‘Cafés’ draftearon a dos jugadores en esta posición (Dilion Gabriel y Shedeur Sanders). Sin embargo, con Cousins disponible, el equipo podría optar por utilizar a un veterano que los ayude a desarrollarse en el mediano plazo y dar el salto a la titularidad luego de su bajo rendimiento durante la temporada pasada.

Indianápolis Colts

Desde la salida de Andrew Luck, el equipo sigue batallando para encontrar a un mariscal de campo. Por la posición han pasado más titulares que años en las temporadas recientes y este 2026 podría continuar con esa tendencia. Daniel Jones sufrió una lesión que lo dejó fuera de la temporada y el equipo todavía n ha definido si le renovará el contrato o lo dejará en la Agencia Libre. La llegada de Cousins podría ser una solución a corto plazo para buscar ser competitivos.

Miami Dolphins

El equipo está viviendo una nueva restructuración luego de la salida de su entrenador en jefe Mike McDaniel y múltiples jugadores. En semanas recientes, se ha especulado sobre la posible salida de Tua Tagovailoa, quien ha generado preocupación de su continuidad en la liga por sus múltiples conmociones.

Las Vegas Raiders

Después de haber sido el peor equipo de la temporada pasada, se espera que Las Vegas elija a Fernando Mendoza con la primera selección global del Draft de este 2026 y que sea su mariscal del futuro. Sin embargo, existe la posibilidad de Cousins llegue con un contrato de un año para ayudar a formar al campeón colegial con Indiana, algo similar a lo que hicieron los New England Patriots con Drake Maye.

Minnesota Vikings

¿Uno siempre vuelve a donde fue feliz? Los Vikings dejaron claro que confían en JJ MacCarthy para el futuro, tan es así que prefirieron darle salida a Sam Darnold, ahora campeón de la NFL con los Seattle Seahawks. Sin embargo, el desempeño del joven quarterback dejó algunas dudas en el cuerpo técnico y el regreso de Cousins ha comenzado a manejarse como una posibilidad para darle un año más de desarrollo al número 9.