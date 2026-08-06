¿Por qué América no pudo vender a Brian Rodríguez al Cruzeiro?

Brian Rodríguez Cruzeiro no hizo una contraoferta por Brian Rodríguez y se ve poco probable que deje al equipo. (Mexsport)

Brian Rodríguez era una de las cartas fuertes para que América tuviera liquidez y pudiera contratar refuerzos, pero las Águilas no pudieron cerrar el trato.

¿Por qué América no vendió a Brian Rodríguez al Cruzeiro?

En un principio, el Cruzeiro de Brasil habría hecho una oferta que rondaba los 10 millones de dólares, sin embargo, esto no enamoró a la directiva azulcrema y esperaron por otra cantidad.

Rodríguez es parte importante del ataque del América, sin embargo, no se concretó su salida y esperarán más tiempo para dejarlo ir.

La razón por la que América no cedió los derechos de Brian Rodríguez se debe a que esperaban una mejor oferta, sin embargo, Cruzeiro no hizo una contraoferta por lo que se ve poco probable que deje al equipo.

Así también, el delantero manifestó que cuando llegue el momento de salir de las Águilas lo comunicará.

¿Hasta cuándo vence el contrato de Brian Rodríguez?

Actualmente, Brian Rodríguez tiene contrato hasta el 2029, ya que el año pasado firmó una extensión y tendrá que esperar más tiempo para emigrar a otro equipo.

“Sobre lo otro, muy tranquilo, cuando llegue el momento de irme, lo voy a comunicar, se lo comunicaré a la gente que se lo tenga que comunicar”.

Por otra parte, Brian Rodríguez ahora se concentrará en la Leagues Cup, torneo donde América busca el título con Guillermo Almada al frente.

La Leagues Cup es un torneo que se le ha negado al América, ya que no pudieron llegar a Semifinales en las ediciones pasadas y ahora van por una revancha.

“La verdad que, con muchas ganas de jugar mañana, de darle la victoria a la gente, será la primera vez en casa la Leagues Cup, darle la importancia, internacionalmente se han mostrado cosas, vamos a pelear por el título”, dijo el jugador.

Finalmente, Brian Rodríguez se quedará en el América, ya que no pudieron venderlo al Cruzeiro y esperarán a una mejor oferta.