América: ¿Por qué Israel Reyes se aleja de ser el fichaje estelar de la Roma?

Israel Reyes América utiliza a Israel Reyes como central y como lateral en el Apertura 2026 (Mexsport)

Israel Reyes estaba considerado para dejar al América y ser el refuerzo estrella de un equipo de la Serie A, sin embargo, el jugador no va a aterrizar en Coapa debido a diversos factores.

Hoy más que nunca, el América busca refuerzos de lujo, sin embargo, las arcas están cortas de liquidez, además que el equipo tiene una buena cantidad de jugadores para poder pelear por el título, por lo que necesitan vender a Israel Reyes para que esto pueda ser posible.

¿Por qué Israel Reyes no va a la Roma?

De esta forma, Israel Reyes estaba en la mira de la Roma, pero el club italiano decidió de último minuto fichar al argentino Nahuel Molina, jugador que ocupará un puesto de defensa,

Según un informe de Fabrizio Romano, la Roma pagará 18 millones de euros al Atlético de Madrid por Molina, ya que lo ven como una mejor opción para el equipo en lugar de Reyes.

De esta forma, Israel Reyes no llegará a la Roma, debido a que el equipo se decantó por otro jugador y no le llenó el ojo a la directiva actual.

América utiliza a Israel Reyes como central y como lateral, pero Molina es mucho más natural en una posición defensiva, por lo que el mexicano no tendría las credenciales suficientes para pelear por un lugar.

Además, la Roma tiene en sus filas a Konstantinos Koulierakis, quien proviene del Wolfsburgo y es un central de confianza, por lo que la salida de Reyes ahora luce más que complicada.

¿Cuánto pide América por Israel Reyes?

Antes de que estos fichajes se dieran, la Roma hizo una oferta de cinco millones de dólares por Israel Reyes, sin embargo, no era suficiente y las Águilas esperaban obtener al menos siete millones de billetes verdes por el jugador.

Finalmente, Israel Reyes parece que se quedará un año más en el América, ya que la Roma decidió decantarse por otro par de elementos y esperan que sean de impacto inmediato.