¿Vinicius se queda en el Real Madrid? Esto sabemos sobre su continuidad en el equipo...

Vinicius Jr. Vinicius Jr. quiere una cifra que diversos equipos de Europa están dispuestos a pagar. (Mexsport)

Vinicius solicitó al Real Madrid un sueldo anual multimillonario, pero los merengues tuvieron otra respuesta — Vinicius Jr. se convirtió en el referente al ataque del Real Madrid, el equipo merengue busca que el brasileño continúe en sus filas y buscan renovarlo cuanto antes, por lo que esto podría ser posible.

¿Vinicius Jr. continuará en el Real Madrid?

Según The Athletic, el club cedió en sus pretensiones y aumentó la propuesta económica a Vinicius Jr., ya que buscan una relación a largo plazo y que sea satisfactoria para ambas partes.

De esta forma, Vinicius Jr. solicitó al Real Madrid un sueldo anual de 30 millones de euros, lo que lo convierte prácticamente en el mejor pagado del club.

En un inicio, el Real Madrid le ofreció 22 millones de euros, situación que tensó las conversaciones y esto puso al brasileño en la mira de otros equipos, los cuales están dispuestos a pagar más que eso.

¿Qué equipo está interesado en fichar a Vinicius Jr.?

El Arsenal es uno de los interesados, ya que se acercó con el representante de Vinicius Jr. con la intención de presentarles una propuesta de fichaje, en caso de que decida no extender su contrato con el Real Madrid.

El Real Madrid debutará próximamente en la LaLiga 2026/27, por lo que en el equipo se trabaja a marchas forzadas para tener el mejor plantel e intentar buscar todos los títulos de Europa.

Además, José Mourinho regresa a la dirección técnica y Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Carlos Espí serán los nuevos fichajes del Madrid.

Finalmente, el Real Madrid parece que cederá a los 30 millones de euros que busca al año Vinicius Jr., una cantidad que varios equipos de Europa están dispuestos a pagar por el brasileño.

Santiago Giménez busca a toda costa continuar su carrera en Europa, sin embargo, el mexicano tiene un bajón en su rendimiento con el Milan, pero hay un equipo de la Serie A que no vería con malos ojos su llegada.