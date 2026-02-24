NMDP México lanza carrera con causa para salvar pacientes con cáncer en la sangre

Mientras miles de personas entrenan para bajar tiempos o sumar kilómetros, hay una carrera en México que persigue algo mucho más grande: encontrar donadores que puedan salvar la vida de pacientes con leucemia y otras enfermedades de la sangre.
No se trata de un maratón más. Es una carrera con causa organizada por NMDP México, la fundación que conecta a pacientes que necesitan un trasplante de células madre con donadores altruistas compatibles en cualquier parte del mundo.
Y este año, su primer gran evento deportivo aterriza en Puebla con una meta ambiciosa: mil corredores y hasta 300 nuevos donadores registrados.
Porque aquí no solo corres. Aquí, literalmente, puedes darle vida a alguien más.
Una carrera que nace de una urgencia silenciosa
México enfrenta un problema poco visible pero crítico: cada año se necesitan alrededor de 2 mil trasplantes de células madre, pero solo se cubre el 10% de la demanda.
El resto de los pacientes —muchos de ellos niños con leucemia— simplemente esperan. Y a veces, no llegan.
Sergio, hostero y director de NMDP México, lo explica sin rodeos:
“Si no tenemos donadores mexicanos registrados, dependemos del extranjero. Y las células viajan en fresco, duran solo 48 horas. Eso encarece todo y complica salvar vidas”.
Entre más donadores locales existan, más rápido, barato y viable es el trasplante.
De ahí surge la idea: si la gente ya se mueve por salud… ¿Por qué no convertir el deporte en un puente para donar vida?
¿Cómo funciona la carrera?
El evento es totalmente recreativo y familiar:
- Distancias: 3, 5 y 10 km
- Modalidad: correr o caminar
- Mascotas permitidas
- Inclusiva
- Sede: Parque Ecológico de Puebla
- Costo accesible: 350 pesos
- Fecha: en el marco del Día de la Familia
Pero lo más importante ocurre fuera del cronómetro.
Durante el evento:
- Se registran donadores potenciales
- Se recauda dinero para trasplantes
- Se informa sobre la donación
Habrá un encuentro real entre un paciente y su donador después de año y medio sin conocerse. Un momento que, según la organización, suele terminar en lágrimas.
El gran mito: “me van a operar la columna”
Uno de los mayores obstáculos no es médico. Es el miedo. Muchos creen que donar médula ósea implica cirugías riesgosas o quedar paralítico. Nada más lejos de la realidad. Sergio aclara:
- No es la médula espinal
- No se toca la columna
- No hay parálisis
- La mayoría de las veces se obtiene por sangre periférica, similar a una donación de plaquetas
El registro, de hecho, empieza con algo tan simple como una muestra bucal. Aun así, la desinformación frena a miles. Por eso esta carrera también es una campaña educativa.
¿Quién puede registrarse?
Los requisitos son sencillos:
- Tener entre 18 y 35 años
- Buena salud general
- Sin enfermedades transmisibles a nivel celular
Después, tu información genética entra a un registro mundial de más de 42 millones de donadores.
Puedes hacer match en meses, años… o nunca. Pero si sucede, puedes ser la única esperanza de alguien. Literalmente.
¿Dónde puedo isncribirme?
El registro se puede hacer en línea en la página oficial de la carrera o bien de manera presencial el 28 de febrero en el Acuario Michin.
Cabe señalar que los kits del corredor incluirán la playera, morral y medalla oficial del evento y número del corredor. Así como el acceso a otras actividades recreativas.
¿Por qué Puebla?
No fue casualidad. Puebla tiene algo clave: diversidad genética.Esa mezcla aumenta las probabilidades de compatibilidad con pacientes mexicanos.
Más diversidad = más vidas salvadas.
La meta: 2 millones de pesos y 1,000 corredores
El objetivo financiero es reunir fondos para cubrir:
- Búsqueda de donadores
- Traslado de células
- Procesos médicos
- Apoyo a centros de trasplante
Y al mismo tiempo, sumar cientos de nuevos registros.
Una cadena de ayuda que empieza con unos tenis deportivos.