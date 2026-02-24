Deportes

El registro se puede hacer en línea en la página oficial de la carrera o bien de manera presencial el 28 de febrero en el Acuario Michin

NMDP México lanza carrera con causa para salvar pacientes con cáncer en la sangre

Por Fernando Huacuz
Iniciará la entrega de kits para la “Carrera Mexi” en Ecatepec

Mientras miles de personas entrenan para bajar tiempos o sumar kilómetros, hay una carrera en México que persigue algo mucho más grande: encontrar donadores que puedan salvar la vida de pacientes con leucemia y otras enfermedades de la sangre.

No se trata de un maratón más. Es una carrera con causa organizada por NMDP México, la fundación que conecta a pacientes que necesitan un trasplante de células madre con donadores altruistas compatibles en cualquier parte del mundo.

Y este año, su primer gran evento deportivo aterriza en Puebla con una meta ambiciosa: mil corredores y hasta 300 nuevos donadores registrados.

Porque aquí no solo corres. Aquí, literalmente, puedes darle vida a alguien más.

Una carrera que nace de una urgencia silenciosa

México enfrenta un problema poco visible pero crítico: cada año se necesitan alrededor de 2 mil trasplantes de células madre, pero solo se cubre el 10% de la demanda.

El resto de los pacientes —muchos de ellos niños con leucemia— simplemente esperan. Y a veces, no llegan.

Sergio, hostero y director de NMDP México, lo explica sin rodeos:

“Si no tenemos donadores mexicanos registrados, dependemos del extranjero. Y las células viajan en fresco, duran solo 48 horas. Eso encarece todo y complica salvar vidas”.

Entre más donadores locales existan, más rápido, barato y viable es el trasplante.

De ahí surge la idea: si la gente ya se mueve por salud… ¿Por qué no convertir el deporte en un puente para donar vida?

¿Cómo funciona la carrera?

El evento es totalmente recreativo y familiar:

  • Distancias: 3, 5 y 10 km
  • Modalidad: correr o caminar
  • Mascotas permitidas
  • Inclusiva
  • Sede: Parque Ecológico de Puebla
  • Costo accesible: 350 pesos
  • Fecha: en el marco del Día de la Familia

Pero lo más importante ocurre fuera del cronómetro.

Durante el evento:

  • Se registran donadores potenciales
  • Se recauda dinero para trasplantes
  • Se informa sobre la donación

Habrá un encuentro real entre un paciente y su donador después de año y medio sin conocerse. Un momento que, según la organización, suele terminar en lágrimas.

El gran mito: “me van a operar la columna”

Uno de los mayores obstáculos no es médico. Es el miedo. Muchos creen que donar médula ósea implica cirugías riesgosas o quedar paralítico. Nada más lejos de la realidad. Sergio aclara:

  • No es la médula espinal
  • No se toca la columna
  • No hay parálisis
  • La mayoría de las veces se obtiene por sangre periférica, similar a una donación de plaquetas

El registro, de hecho, empieza con algo tan simple como una muestra bucal. Aun así, la desinformación frena a miles. Por eso esta carrera también es una campaña educativa.

¿Quién puede registrarse?

Los requisitos son sencillos:

  • Tener entre 18 y 35 años
  • Buena salud general
  • Sin enfermedades transmisibles a nivel celular

Después, tu información genética entra a un registro mundial de más de 42 millones de donadores.

Puedes hacer match en meses, años… o nunca. Pero si sucede, puedes ser la única esperanza de alguien. Literalmente.

¿Dónde puedo isncribirme?

El registro se puede hacer en línea en la página oficial de la carrera o bien de manera presencial el 28 de febrero en el Acuario Michin.

Cabe señalar que los kits del corredor incluirán la playera, morral y medalla oficial del evento y número del corredor. Así como el acceso a otras actividades recreativas.

¿Por qué Puebla?

No fue casualidad. Puebla tiene algo clave: diversidad genética.Esa mezcla aumenta las probabilidades de compatibilidad con pacientes mexicanos.

Más diversidad = más vidas salvadas.

La meta: 2 millones de pesos y 1,000 corredores

El objetivo financiero es reunir fondos para cubrir:

  • Búsqueda de donadores
  • Traslado de células
  • Procesos médicos
  • Apoyo a centros de trasplante

Y al mismo tiempo, sumar cientos de nuevos registros.

Una cadena de ayuda que empieza con unos tenis deportivos.

Tendencias