Resultados de la Champions League 2026: ¿Qué equipos clasificaron hoy a octavos de final?

El Atlético de Madrid aseguró su pase tras golear, mientras que el resto de las series de este martes también quedaron definidas en los playoffs de vuelta.

La UEFA Champions League vivió una jornada clave este martes 24 de febrero de 2026, con los partidos de vuelta de los playoffs que definieron a varios de los equipos clasificados a los octavos de final.

Resultados de hoy de la Champions League – Martes 24 de febrero

• Atlético de Madrid 4-1 Brujas (global 7-4)

• Inter de Milán 1-2 Bodø/Glimt (global 2-5)

• Newcastle 3-2 Qarabag (global 9-3)

• Bayer Leverkusen 0-0 Olympiacos (global 2-0)

¿Qué equipos clasificaron hoy a octavos?

Con estos resultados, los clubes que avanzaron a la siguiente ronda este martes son:

• Atlético de Madrid

• Bodø/Glimt

• Newcastle

• Bayer Leverkusen

El conjunto colchonero selló su pase con autoridad gracias a un contundente triunfo en casa, mientras que el Bodø/Glimt dio la sorpresa al eliminar al Inter en el global.

Hasta el momento, estos clubes tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda:

• Arsenal

• Bayern Múnich

• Liverpool

• Tottenham

• Barcelona

• Chelsea

• Sporting Lisboa

• Manchester City

Los primeros ocho obtuvieron su pase directo tras finalizar entre los mejores de la fase de liga, mientras que el Atlético avanzó a través de los playoffs.

Partidos Champions League - 25 de Febrero

La ronda de playoffs continuará el miércoles 25 de febrero, con duelos clave como:

• Real Madrid vs Benfica (1-0)

• PSG vs Mónaco (3-2)

• Juventus vs Galatasaray (2-5)

• Atalanta vs Borussia Dortmund (0-2)