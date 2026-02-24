¿Se va Gabriel Milito de Chivas?: esto dicen en Argentina de su posible llegada a River Plate

El futuro de Gabriel Milito en Chivas ha comenzado a generar dudas luego de que en Argentina su nombre fuera vinculado con River Plate, equipo que analiza alternativas ante la eventual salida de Marcelo Gallardo.

De acuerdo con información del diario Olé, la directiva del conjunto “millonario” ya trabaja en una lista de posibles entrenadores, en la que aparece el actual estratega del Guadalajara junto a otros técnicos con un pasado o proyección en el futbol sudamericano.

¿Por qué Milito aparece como opción para River Plate?

Según el medio argentino, River busca perfiles con identidad de juego, experiencia en procesos formativos y una idea futbolística clara, características que Milito ha mostrado en sus distintos proyectos como entrenador.

El técnico argentino comparte la lista con nombres como Hernán Crespo, Eduardo Coudet, Ariel Holan, Santiago Solari, Ramón Díaz y otros candidatos que son evaluados en caso de concretarse la salida de Gallardo.

¿Podría dejar Chivas en el corto plazo?

Por ahora, la salida de Milito del Guadalajara luce complicada. El entrenador tiene contrato vigente y se encuentra en pleno desarrollo de su proyecto deportivo con el equipo rojiblanco.

Además, en el entorno de River Plate la prioridad sería resolver primero la situación de su actual cuerpo técnico antes de avanzar en negociaciones con cualquier candidato.