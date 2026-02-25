Boletos Mundial FIFA 2026: abren nueva ventana extraordinaria para comprar entradas

Boletos Mundial FIFA Varios fans están recibiendo un correo electrónico con una nueva oportunidad para comprar entradas a partidos de la Copa del Mundo.

¿La cuarta es la vencida? Si tú también fuiste una de las millones personas que se quedó sin boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, puede que todavía tengas la oportunidad. En las horas recientes, el máximo organismo del futbol internacional ha estado informando de ventanas exclusivas de acceso para comprar entradas en las sedes donde te registraste en la tercera ventana de acceso, incluyendo en México.

Boletos para el Mundial 2026:

La mayor demanda de boletos para una Copa del Mundo de futbol ha dejado a millones de fans en todo el mundo sin la posibilidad de adquirir una entrada para algunos de los más de 80 partidos que se disputarán este año. Luego de tres periodos de registro habrá una venta de acceso exclusivo.

Por medio de sus redes sociales, múltiples fans han reportado que recientemente recibieron un correo por parte de la FIFA con una nueva posibilidad de adquirir tickets a los partidos, pero sólo de la ciudad donde se registraron previamente.

“Luego de que tu reciente solicitud de boletos resultara no seleccionada en el sorteo aleatorio, y debido a la disponibilidad de un número limitado de boletos adicionales, se te ha otorgado acceso exclusivo a una ventana dedicada a compra de boletos para partidos individuales en la(s) Ciudad(es) Anfitriona(s) por la(s) que aplicaste."

Correo para venta de boletos del Mundial Algunos fans están recibiendo una nueva oportunidad siendo informados a través de correo electrónico por parte de la FIFA.

Si fuiste una de las personas que recibió este mensaje, podrás acceder con en enlace que aparece en la parte baja en el horario asignado para el 26 o el 27 de febrero de este 2026.

¿Todavía puedo conseguir boletos para el Mundial FIFA 2026?

Estamos ya a menos de cuatro meses de que inicie la competencia y gran parte de las entradas ya han sido asignadas. Sin embargo, si no lograste conseguirlas en ninguna de las tres fases previas ni recibiste este correo, FIFA abrirá una fase “de último minuto” para adquirir entradas de partidos individuales en una fecha aún por confirmar. También, puedes entrar al sitio de reventa oficial para negociar con alguien que quiera vender su entrada.