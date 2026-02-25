“Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez”: David Coulthard

Se mentalizan para dominar. Sergio Pérez y Valtteri Bottas han demostrado buena amistad previo al arranque de la temporada F1, pero la rivalidad crecerá cuando salgan a la pista. (@CadillacargF1_)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo y mientras tanto surgen comentarios de cómo será el regreso de Sergio Pérez tras su año sabático ahora con la nueva escudería Cadillac, que también tiene al piloto finlandés Valtteri Bottas.

David Coulthard expiloto británico de Fórmula 1 dio su punto de vista sobre ambos pilotos en el podcast Up To Speed, y cree que Bottas está “mejor preparado” tras pasar un año como piloto reserva de Mercedes.

“No es la pareja de pilotos más rápida de la Fórmula 1, según lo demuestra su trayectoria hasta ahora, pero es una pareja segura”, dijo Coulthard. “No creo que haya nada malo en los dos pilotos que tienen”, al referirse a Cadillac, la escudería debutante. En la que desde su punto de vista solo tienen que ponerse al día con el funcionamiento del equipo y la nueva normativa.

Preocupación por ‘Checo’ Pérez

Y agregó: “Creo que Bottas está mejor preparado porque viene con la información de Mercedes. Ha estado trabajando con Mercedes todo el año pasado, en el simulador y cosas por el estilo. Me preocupa un poco Pérez, que ha disfrutado mucho de su año sabático. No dudo de su compromiso, pero ¿se puede volver a encender lo que se ha apagado?”.

Además, en la Fórmula 1, uno de los objetivos como piloto es vencer a su compañero de equipo. En sus etapas con Mercedes (Bottas) y Red Bull (Pérez) desempeñaron el papel de pilotos secundarios de Lewis Hamilton, siete veces campeón, y Max Verstappen, cuatro veces campeón, de manera respectiva.

Esta vez, ambos tienen la oportunidad de ser pilotos principales, y Coulthard cree que Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez.

Trasciende el trabajo individual del piloto en equipo

“Tienen la edad suficiente para ser profesionales fuera del coche. Saben que tienen que trabajar por el bien del equipo. Pero no nos engañemos, sus equipos individuales, sus mánagers, sus fisioterapeutas y todos los que trabajan a su alrededor... El éxito de tú compañero de equipo es tú fracaso. Tienes que vencer a tú compañero de equipo.

Y tengo que pensar que, si lo planteáramos ahora, creo que Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez simplemente por el hecho de que es más reciente", subrayó Coulthard, quien compitió en la máxima categoría de 1994 a 2008 para las escuderías Williams, McLaren y Red Bull. En su carrera logró 13 victorias y 62 podios.