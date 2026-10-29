Panthers vs Packers: horario, canal, cómo y dónde ver el partido de la Semana 8 de la NFL en vivo

Panthers vs Packers. Carolina y Green Bay se estarán enfrentando en la Semana 8 de la NFL. (@Panthers/Instagram, @packers/Instagram)

La Semana 8 de la NFL 2026 comenzará este jueves 29 de octubre con el enfrentamiento entre Carolina Panthers y Green Bay Packers, dos equipos de la Conferencia Nacional que buscarán recuperarse de sus respectivas derrotas durante la jornada anterior, en un partido que se disputará en el histórico Lambeau Field de Wisconsin.

Mientras Green Bay intentará aprovechar su condición de local para mejorar su récord de cuatro victorias y tres derrotas, Carolina llegará con una marca de 3-3 y la oportunidad de mantenerse en el primer lugar de la NFC Sur. El encuentro tendrá como protagonistas a los mariscales de campo Jordan Love y Bryce Young, quienes buscarán conducir a sus equipos hacia una victoria importante de cara a la segunda mitad de la temporada.

Análisis del Panthers vs Packers: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Los Green Bay Packers llegan con un récord de cuatro victorias y tres derrotas, después de caer 20-17 frente a Detroit Lions durante la Semana 7. El conjunto comandado por Jordan Love necesita regresar al triunfo para mantenerse en la disputa por los puestos de postemporada dentro de una NFC Norte que presenta una competencia considerable entre sus integrantes.

Una de las principales fortalezas ofensivas de Green Bay es el corredor Josh Jacobs, cuya capacidad para avanzar por tierra permite controlar el tiempo de posesión y generar oportunidades para el ataque aéreo. Asimismo, Christian Watson representa una de las principales amenazas en los pases largos, por lo que Carolina deberá prestar atención a las conexiones con Love.

Por su parte, Carolina Panthers llega con una marca de tres victorias y tres derrotas, después de sufrir una derrota por 43-13 frente a Tampa Bay Buccaneers, resultado que evidenció dificultades tanto en su ofensiva como en la defensiva.

El equipo dirigido por Dave Canales buscará recuperar su mejor versión mediante el desempeño de Bryce Young, quien tendrá que reducir las pérdidas de balón y encontrar oportunidades para conectar con sus receptores. Además, el corredor Chuba Hubbard y el receptor Tetairoa McMillan podrían resultar fundamentales para equilibrar el ataque frente a la defensiva de Green Bay.

¿Cuándo y a qué hora es el Panthers vs Packers de la Semana 8 de la NFL?

El enfrentamiento entre Carolina Panthers y Green Bay Packers se disputará este jueves 29 de octubre de 2026, a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, en el Lambeau Field, casa de los Packers.

El partido será el encargado de inaugurar oficialmente la Semana 8 de la temporada regular y formará parte del tradicional Thursday Night Football, encuentro estelar de los jueves que reúne a dos franquicias de la NFL en horario nocturno.

Los detalles del partido son:

Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.

jueves 29 de octubre de 2026. Horario: 18:15 horas, tiempo de la Ciudad de México.

18:15 horas, tiempo de la Ciudad de México. Estadio: Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin.

Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin. Competencia: NFL 2026, Semana 8.

NFL 2026, Semana 8. Transmisión en México: FOX, FOX One y NFL Game Pass mediante DAZN.

El encuentro entre Carolina Panthers y Green Bay Packers podrá seguirse en México mediante FOX en televisión de paga, FOX One por streaming y NFL Game Pass a través de DAZN, plataformas que ofrecen cobertura de los partidos de la temporada 2026.

¿Qué está en juego para Panthers y Packers en la Semana 8?

Aunque todavía resta una parte importante de la temporada regular, el encuentro podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Green Bay necesita mejorar su posición dentro de la NFC Norte, una división competitiva en la que cada derrota puede complicar sus posibilidades de acceder directamente a los playoffs.

En contraste, Carolina buscará aprovechar la irregularidad de sus rivales divisionales para conservar el liderato de la NFC Sur, donde ningún equipo llega a esta jornada con un porcentaje de victorias superior al 50 por ciento.

De esta manera, el enfrentamiento entre Jordan Love y Bryce Young marcará el comienzo de la Semana 8, con dos franquicias que intentarán dejar atrás sus recientes derrotas y conseguir un resultado que les permita mantenerse en la lucha por la postemporada de la NFL 2026.