Conferencia de prensa de Franco Colapinto: El GP de la CDMX es una de sus carreras favoritas y creció admirando a Checo Pérez

Conferencia de Franco Colapinto por Mercado Libre El piloto de Alpine se presentó en el Ritz-Carlton de Reforma para hablar sobre cómo se siente casi al final de su tercer año en la Fórmula 1. (La Crónica de Hoy)

En anticipación al Gran Premio de la Ciudad de México, el piloto argentino del equipo Alpine de Fórmula 1, Franco Colapinto, dio una conferencia de prensa con representantes de Mercado Libre el pasado miércoles 28 de octubre en el Hotel Ritz-Carlton de la capital mexicana.

¿Qué dijo Franco Colapinto en su conferencia de prensa antes de GP de Ciudad de México?

Franco Colapinto está por concluir su tercera temporada en la Fórmula 1, en la cual ha acumulado 27 puntos con Alpine, y dice encontrarse con mucha más confianza que cuando comenzó. Más que nada, expresó sentirse honrado de tener la oportunidad de poder participar en la máxima categoría del automovilismo como latinoamericano. “Para mí es un sueño lo que estoy viviendo”, dijo el argentino.

Se extendió sobre las dificultades de ser un piloto en América Latina, específicamente en Argentina —país que a pesar de haber estado en el calendario de la Fórmula 1 por muchos años y haber tenido a uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Juan Manuel Fangio, no ha visto una carrera en casi 30 años. “Para nosotros fue muy difícil porque creo que al estar tan lejos y haber pasado tantos años en una situación económica complicada en Argentina, fue complicado llegar. El talento está y hay gente muy talentosa en Latinoamérica, pero muchos no llegan porque no se dan los recursos, la ayuda y el apoyo para que un piloto llegue”, señaló.

Las dificultades no amedrentaron al joven Colapinto, y el jugador dice haberse inspirado por Sergio “Checo” Pérez, a quien creció viendo y consideraba su piloto argentino en la Fórmula 1. Aprovechó para desearle lo mejor al piloto mexicano en su Gran Premio número trescientos el próximo domingo.

“Me fui con un sueño y con una convicción de que quería llegar, de que voy a llegar”, comentó el joven de 23 años sobre sus aspiraciones mientras se desarrollaba en el deporte. Dijo que el momento decisivo llegaría con Williams en el Gran Premio Las Vegas en 2024, cuando tras una serie de carreras sufriendo choques, Colapinto se estrelló de nuevo durante la clasificación y tuvo que comenzar desde el pitlane, logrando terminar en catorceavo lugar. Indica que fue aquella carrera en específico la que lo hizo “saltar y crecer como persona”. Colapinto espera que su caso haga lo mismo por futuros corredores del continente.

Sobre su relación con México más allá de admirar a Checo, Colapinto afirmó que con cada inicio de temporada, son los GP de Brasil y México los que más espera en el año. “Me siento como en casa al estar en México”. Al final de la conferencia, se le dio a Colapinto se le dio al argentino un regalo sorpresa para que recordara el país: un alebrije, una máscara de lucha y una playera que era mitad de la selección de fútbol mexicana y mitad de la de Argentina. Ante la insistencia del público de “que se lo ponga”, Colapinto se colocó una máscara y se tomó una foto con la playera.

Antes de esto, se mostró la última colaboración entre Colapinto y Mercado Libre, la cual lleva el slogan “Somos un equipo de 45 millones”, en referencia a toda la afición argentina que lo sigue. Como bien señaló uno de los entrevistadores, a estos se unen millones más en México que quieren seguir viendo al argentino crecer en el deporte.