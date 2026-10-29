Gasolineras, tiendas, taquerías y bebidas: estos son los negocios de Saúl “Canelo” Álvarez

Los negocios del Canelo. Entre algunos de sus negocios destacan bebidas, taquerías, tiendas de conveniencia y gasolineras. (Cuartoscuro, @vmcdrinks/instagram, @upper.energy/instagram, Google Maps)

Más allá de los campeonatos mundiales y las millonarias bolsas que ha conseguido dentro del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez ha desarrollado una faceta empresarial que lo ha llevado a invertir en diferentes sectores económicos, desde gasolineras y tiendas de conveniencia hasta restaurantes, bebidas alcohólicas y productos relacionados con el deporte.

El pugilista originario de Jalisco ha aprovechado su reconocimiento internacional para impulsar distintas marcas comerciales, algunas de las cuales ya cuentan con presencia en Estados Unidos. Entre sus principales emprendimientos destacan Canelo Energy, Upper, VMC Drinks y Yaoca, además de su participación en la taquería familiar El Pastor del Rica y una promotora de boxeo.

Canelo Energy y Upper: las gasolineras y tiendas de conveniencia del boxeador

Uno de los proyectos empresariales más conocidos de Saúl Álvarez es Canelo Energy, una cadena de gasolineras presentada en 2021, con la que el mexicano buscó incorporarse al mercado de combustibles. Durante una entrevista con el periodista Graham Bensinger, el boxeador manifestó su intención de desarrollar entre 90 y 100 estaciones de servicio en territorio nacional.

Sin embargo, su expansión ha avanzado de manera más limitada. De acuerdo con un reporte de septiembre de 2026, la marca contaba con cuatro estaciones identificadas en Jalisco, principalmente en municipios como Zapopan y Tonalá.

A partir de este negocio surgió Upper by Canelo Energy, una cadena de tiendas de conveniencia que comenzó sus operaciones en 2022 y que comercializa alimentos preparados, botanas, bebidas, productos de limpieza y artículos de uso cotidiano. Además, algunos establecimientos cuentan con servicios de pago y una línea propia de café denominada Santos by Upper.

A diferencia de las gasolineras, Upper ha logrado extenderse a distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, incluso mediante establecimientos independientes de las estaciones de combustible. Sus locales también destacan por incorporar pantallas digitales para mostrar promociones y productos.

El Pastor del Rica: la taquería de Canelo Álvarez y su hermano Ricardo

Otro de los negocios asociados con Canelo es El Pastor del Rica, una taquería fundada en Guadalajara el 5 de diciembre de 2014 por su hermano Ricardo Álvarez, quien ha encabezado su desarrollo. El restaurante comenzó como un establecimiento familiar y posteriormente incorporó al campeón mexicano a sus proyectos de expansión.

El negocio se especializa en tacos al pastor, aunque también ofrece preparaciones de bistec, suadero, tripa, chorizo, gringas y volcanes. Su crecimiento permitió que, en diciembre de 2024, los hermanos inauguraran una sucursal en Chula Vista, California, ubicada en el condado de San Diego, con la intención de acercar la gastronomía mexicana a los consumidores estadounidenses.

De acuerdo con una entrevista de Forbes México, Ricardo Álvarez explicó que la expansión surgió después de que Canelo expresara su interés por encontrar tacos mexicanos de calidad durante sus visitas a Estados Unidos. La apertura representó el primer paso internacional del restaurante, tras una década de operaciones en Guadalajara.

VMC Drinks y Yaoca: las marcas de bebidas de Canelo Álvarez

Además de los alimentos y combustibles, Saúl Álvarez ha incursionado en el mercado de las bebidas mediante dos proyectos dirigidos a distintos consumidores. El primero es VMC Drinks, una marca de cocteles preparados a base de tequila de agave azul, presentada en México durante noviembre de 2022.

El nombre VMC proviene de la expresión Viva México, Cabrones, mientras que sus principales presentaciones incluyen cocteles de paloma, margarita y jamaica. La marca también llegó al mercado estadounidense mediante una alianza comercial con la empresa de bebidas Gallo, ampliando así su presencia internacional.

Por otra parte, Yaoca está enfocada en productos de hidratación y nutrición deportiva. Su catálogo incluye bebidas con electrolitos en diferentes sabores, así como suplementos alimenticios, proteínas y accesorios para entrenamiento. La marca busca vincularse con el estilo de vida deportivo del boxeador, al ofrecer productos destinados al consumo durante y después del ejercicio.

Ambas marcas también han formado parte del catálogo de las tiendas Upper, lo que permite al mexicano comercializar sus propios productos mediante una red de establecimientos vinculados con sus inversiones.

¿Qué otros negocios y empresas tiene Canelo Álvarez?

El portafolio empresarial del boxeador no se limita a gasolineras, taquerías y bebidas. Durante los últimos años también ha desarrollado proyectos relacionados con el entretenimiento, el comercio, la tecnología y el mercado inmobiliario.

Entre los negocios y marcas asociados con Saúl Álvarez destacan:

Canelo Promotions: promotora dedicada a la organización de funciones de boxeo y al desarrollo de nuevos talentos.

promotora dedicada a la organización de funciones de boxeo y al desarrollo de nuevos talentos. Canelo Store: tienda oficial de ropa, gorras y productos relacionados con la imagen del boxeador.

tienda oficial de ropa, gorras y productos relacionados con la imagen del boxeador. Canelo Espectáculos: empresa vinculada con la organización y promoción de eventos deportivos y de entretenimiento.

empresa vinculada con la organización y promoción de eventos deportivos y de entretenimiento. Canelo Technology: proyecto relacionado con herramientas digitales de entrenamiento y nutrición, entre ellas la aplicación I Can .

proyecto relacionado con herramientas digitales de entrenamiento y nutrición, entre ellas la aplicación . SSA Capitales y Más: sociedad enfocada en actividades empresariales y participación en otras compañías.

sociedad enfocada en actividades empresariales y participación en otras compañías. Inversiones inmobiliarias: proyectos relacionados con la adquisición y desarrollo de propiedades.

proyectos relacionados con la adquisición y desarrollo de propiedades. Transbus: empresa de transporte que, según declaraciones del propio boxeador, llegó a emplear aproximadamente a 600 personas.

De esta manera, Canelo Álvarez ha convertido su reconocimiento deportivo en una plataforma para desarrollar negocios en distintos mercados, con inversiones que comenzaron principalmente en Jalisco y que posteriormente se extendieron hacia Estados Unidos.