Cristiano Ronaldo marca nuevo Hat-Trick con el Al-Nassr ¿Cuántos goles le faltan para llegar a mil? (X: @ConnexionF15706)

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de alcanzar la mítica marca de los 1,000 goles, llegando con un triplete estelar y ser distinguido con el premio B.O.A.T., comandando la contundente victoria del Al-Nassr frente al Al-Kholood en un lapso de tan solo 15 minutos.

¿Cómo fue el Hat-Trick de Cristiano Ronaldo?

El delantero portugués tuvo una jornada llena de protagonismo gracias a una ráfaga goleadora que le permitió alcanzar los 985 tantos oficiales en su carrera profesional. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo se ha mostrado bastante activo en las filas del Al-Nassr, club donde busca ampliar su cuota goleadora y concretar la ansiada meta que persigue desde hace años: rebasar los 1,000 goles oficiales.

Durante el reciente encuentro de la liga saudí donde enfrentaron al Al-Kholood, el atacante anotó un total de tres goles para sellar la victoria del Al-Nassr con un marcador final de 5-2.

¿Cuántos goles necesita Cristiano Ronaldo para alcanzar los 1,000?

Para Ronaldo la meta se encuentra sumamente cerca. El portugués necesita anotar únicamente 15 goles más para poder alcanzar la cifra de los 1,000 goles, quedando a un paso de concretar la hazaña.

El desglose de su registro goleador a lo largo de su trayectoria profesional se distribuye de la siguiente manera:

Real Madrid : 450 goles (el club donde más anotaciones registró en su carrera).

: 450 goles (el club donde más anotaciones registró en su carrera). Selección de Portugal : 147 goles.

: 147 goles. Al-Nassr : 137 goles.

: 137 goles. Manchester United : 145 goles.

: 145 goles. Juventus : 101 goles.

: 101 goles. Sporting de Lisboa: 5 goles.

Con el triunfo de hoy y su reciente triplete, Cristiano Ronaldo fija su registro en 985 anotaciones, acercándose a paso firme a la marca más ambiciosa del fútbol contemporáneo.