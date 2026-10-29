México abre con el Beisbol 5 su participación en Dakar 2026

Beisbol 5- México. Foto: La selección mexicana buscará hacer historia en los JOJ Dakar 2026. (COM)

Los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (JOJ) se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre, en los que México iniciará su participación con su selección de Beisbol 5 a partir de mañana en el Complexe Tour de l’Œuf, previo a la Ceremonia de Inauguración.

El equipo mexicano abrirá su participación ante Siria; en la misma jornada, se enfrentarán Cuba y Turquía.

En la disciplina de Beisbol 5 participan ocho naciones divididas en dos grupos con equipos mixtos. Los favoritos del certamen son Cuba, México y China Taipéi.

Grupo A: Cuba, Senegal, China Taipéi, Turquía

Grupo B: Francia, Kenia, México, República Árabe Siria

Los seleccionados mexicanos son: Carlos Matías, Jesús Espinoza, Sebastián Leal e Isaac Rodríguez, más Abril Martínez, Edsy Valenzuela, Ercika Solís y Alexandra Farías.

Cabe destacar que Siria estará representado por un grupo de atletas que residen en el campo de refugiados de Azraq, en Jordania.

El día 31 de octubre el equipo tricolor enfrentará a Kenia y el 1 de noviembre a Francia. El lunes 2 de noviembre se jugarán los cuartos de final y semifinales, mientras que la final será al día siguiente.

Las competencias se transmitirán en directo en el Olympic Channel y en el canal oficial de los Juegos Olímpicos en YouTube.

En los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 participarán alrededor de 2700 atletas de todo el mundo que competirán en 25 disciplinas y 10 de exhibición durante dos semanas.

Las primeras pruebas de medalla tendrán lugar el 1 de noviembre en natación y judo. La jornada más intensa serás el 3 de noviembre, en la que siete deportes repartirán medallas.