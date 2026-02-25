Daniel Suárez, cuando menos es más…

NASCAR. En Spire Motorsports, Dany puede dedicarse a manejar.

Cuando la campaña de NASCAR Cup de 2025 llegó a su fin, el mexicano Daniel Suárez no sabía cuál sería su futuro. El regiomontano fue desechado por Trackhouse Racing luego de cinco campañas, y los expertos no encontraban un asiento donde pudiera encajar. Daniel no dejó de buscar y, con el apoyo de su patrocinador principal, entró en comunicación con los propietarios de Spire Motorsports, equipo perteneciente al TWG, mismo grupo que es dueño del Cadillac F1 Team. Así, llegó a un acuerdo que le permitió mantenerse en NASCAR Cup por décimo año consecutivo, algo que ya se veía como un triunfo.

Suárez fue nombrado piloto titular del auto 7, que ha tenido como mejor resultado anual la posición 26 en el campeonato de dueños en 2023, y un tercer lugar en carrera individual el año pasado. Es decir, no es reconocido como un auto ganador…

BANDERA VERDE…Pero eso poco le ha importado a Dany, que en la tradicional carrera de exhibición The Clash finalizó en cuarto lugar; fue 13º en las legendarias 500 Millas de Daytona, y este domingo sumó un nuevo Top 5 en Atlanta. Ha sido uno de sus mejores arranques en 10 años y ha demostrado que sus capacidades de adaptación son de sus mayores cualidades. Spire Motorsports no aparece en el mapa de equipos poderosos y es ajeno a los Top 5; sin embargo, Dany se ha colocado en posición de atacar por el triunfo en dos de tres carreras de este año. A reserva de anticiparme en el juicio, estos resultados demuestran que quitarse la presión de pertenecer a un equipo grande y regresar a los tiempos donde tenía que disfrutar simplemente de participar y rescatar el sentimiento más puro de competencia, le han sentado de maravilla al mexicano…

ENTRADA A PITS…En Spire Motorsports, Dany puede dedicarse a manejar. Nadie lo tiene en el radar para el triunfo, nadie lo coloca como favorito y todo lo que haga es histórico para el equipo. En este caso, menos, es más, y es algo que Suárez deberá aprovechar al máximo. Mientras la afición y los medios se enfocan en los Hendrick, los 23XI y los Joe Gibbs, el mexicano deberá construir un equipo sólido, capaz de retar a los gigantes de la serie y darle la oportunidad de entrar a los Playoffs. Ha comenzado con un gran ritmo y deberá mantenerlo este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, donde juega de local, gracias a la enorme presencia de fanáticos mexicanos —algo que se repetirá ocho días después en Phoenix. Mensaje para aquellos que dudan que la vida da segundas (o terceras) oportunidades…

SALIDA DE PITS…Para continuar con NASCAR Cup, no podemos estar ajenos a la hazaña de Tyler Reddick, quien ha ganado las dos primeras carreras puntuables de la temporada: Daytona 500 y Atlanta. Esto no debería ser motivo de mayor sorpresa, pues Tyler ha demostrado calidad; sin embargo, hacerlo en el joven equipo 23XI, propiedad del astro de la NBA Michael Jordan y de Denny Hamlin, le da un nuevo contexto. Sí, ese mismo equipo que demandó a NASCAR y lo acusó de monopolio, para después salir del corte victorioso y con franquicias oficiales. Pues bien, todo le ha salido a Jordan, quien desde ya apunta para competir (con Reddick al volante) por la Copa más prestigiosa de las categorías stock. Pero no sólo ha demostrado fortaleza con Tyler, pues Bubba Wallace y Riley Herbst también han peleado los primeros sitios y suman Top 10. Hoy, si vamos a la tabla general, veremos a Reddick en primer lugar, con 125 unidades, seguido de Wallace con 85. Focos rojos para los equipos poderosos… están a tiempo…

BANDERA A CUADROS…Para los nuevos fanáticos de la Fórmula 1, una noticia que los adentrará en la máxima categoría: este viernes se estrenará la octava temporada de la docuserie Formula 1: Drive to Survive, en la plataforma de streaming Netflix. Podrán aprovechar el fin de semana para hacer maratón y llegar al Gran Premio de Australia, ronda inaugural de la temporada —del 6 al 8 de marzo— completamente inmersos en el paddock más famoso del mundo…

Así las cosas… sobre ruedas…