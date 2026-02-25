El Mérida Open WTA 500 se queda sin mexicanas

Mérida Open WT 500. Renata Zarazúa (i) y Marián Gómez durante el encuentro de este miércoles en el Yucatán Country Club. (Mario Enrique Martinez Luna)

La participación de las mexicanas Giuliana Olmos y Renata Zarazúa en el torneo Mérida Open WTA 500 duró un suspiro, luego de que ambas fueron eliminadas en sus primeros encuentros en la modalidad de dobles y singles en las canchas Yucatán Country Club.

Primero fue eliminación de Olmos, quien hizo pareja con Aldila Sutjiadi de Indonesia. En su debut y despedida la mazatleca fue derrotada por junto a Sutjiadi por 3-6 y 1-6 por la checa Marie Bouzkova y la estadounidense Ann Li en la ronda de 32avos de final.

El mismo martes, Renata Zarazúa también fue eliminada en la modalidad de singles por la australiana Priscila Hon al son de 6-2, 2-6 y 6-4.

Sin embargo, para Zarazúa había una oportunidad más en dobles (no es su especialidad), junto a la también mexicana Marián Gómez Pezuela. Ambas fueron superadas por la neerlandesa Isabelle Haverlag y la británica Maia Lumsden por parciales de 6-3 y 6-2.

Oportunidad desaprovechada. Las mexicanas Zarazúa y Gómez no tuvieron opción frente a sus rivales que dominaron todos los espacios. (ISABELA QUIROZ)

El choque apenas duró un suspiro, 1 hora y 05 minutos en la cancha 1, donde las europeas dominaron todos los espacios de la cancha, tanto en el servicio como en el juego ante la red y en el fondo.

Así fue como se resume el debut y despedida de las mexicanas en uno de los tres torneos WTA 500 que se celebran en México de un total de 16 alrededor del mundo.