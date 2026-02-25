La Hormiga González anota por primera vez con la Selección Mexicana; el gol más fácil de su carrera (Imago 07)

Al minuto 23:52, Armando González Alba, mejor conocido como La Hormiga González, hizo el segundo tanto para la Selección Mexicana, en uno de los goles más fáciles de su carrera.

La anotación de La Hormiga González en el partido de hoy contra la selección de Islandia es la primera en su carrera con la camiseta tricolor; por lo que el delantero del momento parece colocarse como una pieza a seguir en el conjunto que dirige el Vasco Aguirre.

Aquí el gol de La Hormiga González, contra Islandia, uno de los más fáciles de su carrera y el primero con México.

¡Goooool de la Hormigaaaaaa! El delantero del momento hace el 2-0 vs Islandia y es su primer gol con México 🐜🐐😍 #ModoVikingo pic.twitter.com/fLAs7xpyCf — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

¿Cómo va el Tri vs Islandia?: minuto a minuto del partido amistoso de México

Antes del medio tiempo ya se marcaba la ventaja para la selección dirigida por Javier Aguirre, en el partido amistoso contra la selección europea.

Al minuto 22, México abre el marcador con anotación de Richard Ledezma, tras un cabezazo desde el costado derecho que termina en las redes del arquero de Islandia.

Tan solo dos minutos después, Armando González amplía la ventaja para México en La Corregidora; a corta distancia empuja el esférico y anota su primer gol con la camiseta de la Selección Mexicana.

El Tri se va al descanso con dos tantos, dejando buenas sensaciones entre los asistentes.

¡Tercera anotación de México!

¡Gooool de México! Al minuto 59, Jesús Gallardo, extremo izquierdo de Toluca, marca la tercera anotación para el Tri, encaminando la victoria en este partido amistoso para México.