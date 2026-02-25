Sudáfrica tendrá su sede en Pachuca durante el Mundial 2026

La selección de Sudáfrica confirmó que establecerá su sede en Pachuca durante su participación en el Mundial 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá bajo la organización de la FIFA.

De acuerdo con información difundida por el Club y fuentes cercanas a la organización, el combinado africano utilizará las instalaciones de la Universidad del Futbol, uno de los complejos deportivos más reconocidos del país, para llevar a cabo sus entrenamientos y concentración previa a los partidos.

🇲🇽𝗣𝗔𝗖𝗛𝗨𝗖𝗔, 𝗦𝗘𝗗𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 🏆



En estos momentos se realiza el anuncio oficial de Pachuca como team base camp de Sudáfrica. 🇿🇦



¡Bienvenidos a la Bella Airosa @BafanaBafana! pic.twitter.com/Us58I5keHO — Tuzologia.net (@Tuzologia) February 25, 2026

Además, el vínculo institucional con el Club de Futbol Pachuca habría sido clave para concretar el acuerdo, ya que el equipo mexicano cuenta con infraestructura de alto rendimiento y experiencia en procesos de formación y competencia internacional.

¿Qué significa esto para Pachuca?

La designación de Pachuca como campamento base no solo representa un impulso deportivo, sino también económico y turístico para la región. Se espera la llegada de aficionados sudafricanos, cuerpo técnico, personal logístico y medios de comunicación, lo que generará una importante derrama económica durante la justa mundialista.

Con esta decisión, Pachuca se suma a la lista de ciudades mexicanas que albergarán concentraciones de selecciones nacionales, consolidándose como un punto estratégico dentro de la organización del Mundial 2026.