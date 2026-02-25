Torque GC se asocia con AJGA como patrocinador del Torque GC Championship

Equipo LIV Golf. Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, el chileno Joaquín Niemann y el colombiano Sebastián Muñoz integran el equipo Torque GC. (Foto especial)

El equipo Torque GC de la LIV Golf League y la Asociación Americana de Golf Juvenil (AJGA) anunciaron una alianza plurianual que establece al equipo como patrocinador principal del Torque GC Championship. El evento regresará en junio próximo al Santa Rosa Golf & Beach Club de Florida por segundo año consecutivo, reforzando el compromiso compartido de formar a la próxima generación de golfistas de élite.

Con esta alianza el equipo Torque GC reafirma el compromiso de crear oportunidades de desarrollo para jóvenes golfistas, a la vez que se centra en el crecimiento global del golf. El equipo Torque GC incluye a los exalumnos de la AJGA, el chileno Joaquín Niemann y los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, quienes compitieron en el circuito de la AJGA antes de ascender al profesionalismo.

El campeonato será del 9 al 11 de junio en Florida

El evento Torque GC Championship contará con 78 de los mejores jugadores juveniles del mundo, que competirán del 9 al 11 de junio de 2026 en Santa Rosa Beach, Florida.

El lunes 8 de junio se celebrará una clasificación de la AJGA, que brindará a 78 jugadores adicionales la oportunidad de ganarse un lugar para jugar el campeonato.

Aportando experiencia. Joaquín Niemann fue un brillante jugador AJGA y ahora colaborará para que nuevos jóvenes tengan un futuro exitoso. (Foto especial)

Niemann, capitán del equipo Torque GC, fue tres veces campeón de la AJGA, incluidas victorias consecutivas en el Campeonato Juvenil de la Fundación Sergio García 2016-17, y obtuvo los honores del Primer Equipo Rolex Junior All-American en 2016.

Carlos Ortiz compitió en siete eventos AJGA

A su vez, Carlos Ortiz compitió en siete eventos de la AJGA, mientras que Abraham Ancer se ha mantenido involucrado activamente en iniciativas de golf juvenil a lo largo de su carrera profesional.

“Apoyar el golf juvenil a través de este campeonato es algo personal para nosotros. La AJGA jugó un papel importante en nuestro desarrollo, y ahora tenemos la oportunidad de crear oportunidades significativas para la próxima generación”, dijo Niemann.

Abrir caminos a jóvenes golfistas

“LIV Golf se basa en el talento global emergente, y esta alianza busca fortalecer ese camino, abrir puertas, elevar el estándar y ayudar a los jóvenes jugadores a ver una ruta clara desde el golf juvenil hasta el escenario mundial”, añadió.

“Nos entusiasma asociarnos con Torque GC para traer el Torque GC Championship a Florida”, declaró Jason Etzen, director comercial de la AJGA. “Este evento ofrece a los jóvenes golfistas oportunidades de primera clase para competir, a la vez que crea experiencias que definen el futuro del golf juvenil competitivo”.

Como parte de esta colaboración, Torque GC recibirá visibilidad de marca integrada durante la semana del torneo, incluyendo cobertura digital y apoyo promocional en las plataformas de la AJGA.