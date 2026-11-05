Última jornada de la Liga MX Femenil: ¿Qué equipos disputan su pase a la Liguilla? (@atletidesanluisfem, @tuzasoficial y @pumasmxfemenil vía Instagram)

Este viernes 6 de noviembre, termina la temporada regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil; disputando los últimos partidos del torneo.

A pesar de que algunos equipos ya se encuentran en la fase final del torneo, otros buscan alcanzar los últimos dos puestos disponibles.

El partido destacado de esta semana será el Clásico Nacional, donde las Águilas visitarán el Estadio Akron para enfrentarse a las Chivas.

Horarios y dónde ver los partidos de la última jornada de la Liga MX Femenil

La Jornada 14 de la Liga Femenil arrancó este jueves 5 y finalizará el viernes 4 de noviembre, con 4 y 5 partidos respectivamente.

Jueves 5 de noviembre

Atlante vs. Tigres a las 15:45 horas en el Estadio Caliente. Estará disponible en:

Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.

Necaxa vs. Atlas a las 17:00 horas en el Estadio Victoria. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: FOX One y tubi.

Querétaro vs. Toluca a las 19:06 horas en el Estadio La Corregidora. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: FOX One y tubi.

Santos Laguna vs. Xolos a las 21:00 horas en el Estadio TSM Corona. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: FOX One y tubi.

Viernes 6 de noviembre

Pachuca vs. Puebla a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: FOX One y tubi.

Pumas vs. Atlético de San Luis a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: ViX .

. Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.

Chivas vs. América a las 19:06 horas en el Estadio Akron. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: Prime Video, FOX One y tubi.

Cruz Azul vs. León a las 19:10 horas en el Estadio Centenario. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: ViX .

. Canal oficial de YouTube, TikTok y Facebook de la Liga MX Femenil.

FC Juárez vs. Rayadas a las 21:10 horas en el Estadio. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: FOX One y tubi.

Liguilla Apertura 2026: ¿qué equipos ya están clasificados y cuáles buscan un lugar en la siguiente fase?

Actualmente hay 6 de 8 lugares ocupados para la liguilla del torneo; el Grupo A se encuentra lleno por los equipos de: Tigres, Rayadas, FC Juárez y Toluca; mientras que en el Grupo B solo hay dos clasificados: América y Chivas.

Pachuca, Pumas y Atlético de San Luis aún están en competencia por los últimos lugares de la Liguilla en el Grupo B. Por lo que los partidos de Pachuca vs. Puebla y Pumas vs. Atlético de San Luis serán importantes en esta recta final.

Equipos como León, Santos, Cruz Azul, Atlante, Querétaro, Necaxa, Atlas, Puebla, Tijuana y Puebla ya se encuentran fuera de la siguiente etapa.

Posible Liguilla hasta el momento

Con los resultados actuales, los cuartos de final del Apertura 2026 podrían jugarse de la siguiente manera: