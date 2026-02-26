Alejandro del Rey, entre los líderes del South African Open Championship

DP World Tour. El español Alejandro del Rey tiene un buen inicio en el South African Open Championship. (Foto especial)

El primer recorrido del South African Open Championship arrojó un cuádruple empate al primer sitio con el español Alejandro del Rey, el sudafricano Dean Burmester, el inglés Joe Dean y el finés Oliver Lindell, todos con una tarjeta de 65 golpes (-5).

Detrás le persigue un segundo grupo con cuatro jugadores que comparten el quinto sitio, el estadounidense Johannes Veerman, el sudafricano Herman Loubser, el inglés Nathan Kimsey y el italiano Francesco Laporta con 66 (-4) cada uno.

Alejandro del Rey, 234 del ranking mundial, triunfador en el Ras Al Khaimah Championship de Emiratos Árabes Unidos, en enero, en el DP World Tour, firmó tarjeta de seis birdies por un bogey. Mientras Oliver Lindell fue el único de los tres punteros que hizo ronda libre de bogeys.

El estadounidense Patrick Reed, uno de los favoritos a la victoria, no tuvo el mejor inicio de torneo al firmar ronda de 71 (+1), mismo score que alcanzó el mexicano Luis Carrera, junto a 16 golfistas más para compartir el sitio 71 de la clasificación.

Reed, 18 en el ranking mundial, llegó al Stellenbosch GC en Sudáfrica como líder de la temporada tras sus victorias en los torneos de Dubái y Qatar. Este jueves se apuntó un eagle en el hoyo 5 (par 5) y un birdie en el 13 por cuatro bogeys.

Luis Carrera que también firmó ronda de uno sobre par, logró un birdie por dos bogeys.

En el torneo que repartirá una invitación para el Masters de Augusta en abril próximo, se juega una bolsa de 1.5 millones de dólares.