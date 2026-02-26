Aranza Vázquez y María Fernanda García, finalistas en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal

Buen inicio de temporada. Aranza Vázquez culminó en el quinto sitio en la preliminar de trampolín 3m en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal. (Foto especial)

Las mexicanas Aranza Vázquez y María Fernanda García avanzaron entre las mejores 12 competidoras a la final de trampolín 3m, en la Copa del Mundo de Clavados que se desarrolla en Montreal, Canadá.

Vázquez terminó en el quinto sitio en la etapa preliminar con 301.95 unidades, mientas García de 19 años, en el octavo peldaño con 285.95 puntos.

Lía Cueva entre las 12 mejores

En la misma prueba Lía Cueva, una de las dos gemelas sensación de los clavados en México también quedó entre las 12 mejores de la preliminar, pero como solo avanzan dos clavadistas por país no le permitieron competir este viernes en la final, día en que se disputarán las medallas.

La ronda preliminar de clavados fue dominada por las chinas Yiwen Chen (363.90), Jia Chen (359.35) y Shan Lin (342.45), pero solo avanzaron dos a la final.

Willars y Berlín avanzan en plataforma

En la preliminar de los 10 metros plataforma varonil, los también mexicanos Randal Willars (427.55) y Kevin Berlín (399.55) también avanzaron a la final en las posiciones novena y duodécima de manera respectiva.

Las primeras posiciones las dominaron los chinos Junjie Lian (500.60) y Yuming Bai (498.55). La final de plataforma será este viernes.

También este viernes se disputarán las preliminares de trampolín 3m varones con la intervención del campeón mundial en Singapur 2025, Osmar Olvera, David Gabriel Vázquez y Juan Manuel Celaya.

Además, se competirá en las preliminares de plataforma 10m femenil con Suri Zoe Cueva, Samantha Jiménez y Alejandra Estudillo.