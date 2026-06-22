Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol ¿Cuándo es el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol? Fecha y roster completo (Cuartoscuro)

El beisbol de nuestro país se prepara para vivir una de las jornadas más esperadas de la temporada con la revelación de la fecha y los rosters oficiales. Todo está listo para una nueva edición del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, un encuentro imperdible para los aficionados al rey de los deportes.

El escenario para este evento deportivo será el Walmart Park, la casa de los Sultanes de Monterrey, un estadio que estrena nombre comercial y que garantiza un gran ambiente en las tribunas. En esta ocasión, el formato del juego al enfrentar a un combinado de los beisbolistas de la Selección Mexicana contra un selectivo con las mejores figuras extranjeras que encabezarán la liga.

Fecha y horario del Juego de Estrellas 2026

La cita está programada para este domingo 28 de junio, iniciando las acciones en el diamante a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Podrás verlo por medio de los canales oficiales que transmite los jugeos de la liga así como en ESPN, Disney + o en las plataformas oficlaes de la ligaincluso se puede ver en la tranasmisión oficla de la Liga Mexiacan de Beisbol.

Roster completo para el Juego de Estrellas LMB 2026

A continuación, los rosters oficiales de ambos equipos para el encuentro de este domingo 28 de junio:

Selección Mexicana de Beisbol (Manager: Benjamín Gil)

CATCHERS: Ricardo Valenzuela, Dean Nevárez.

Ricardo Valenzuela, Dean Nevárez. INFIELDERS: Henry Urrutia, Juan Carlos Gamboa, Jasson Atondo, Rodolfo Amador, Alan Trejo, Samar Leyva, Albert Lara, Mateo Gil, Roberto Valenzuela, Ramiro Peña, Víctor Mendoza.

Henry Urrutia, Juan Carlos Gamboa, Jasson Atondo, Rodolfo Amador, Alan Trejo, Samar Leyva, Albert Lara, Mateo Gil, Roberto Valenzuela, Ramiro Peña, Víctor Mendoza. OUTFIELDERS: Julián Ornelas, Maikel Serrano, Juan Mora, Luis González.

Julián Ornelas, Maikel Serrano, Juan Mora, Luis González. PITCHERS: Davis Reyes, Daniel Martínez, Manny Bañuelos, Zac Grotz, Gabriel Ponce, Alexis Vera, Gerardo Reyes, Roel Ramírez, Miguel Aguilar, Ariel Gracia, Jesús Cruz, Carlos Morales.

Equipo de Estrellas de la LMB / Extranjeros (Manager: Lorenzo Bundy)

CATCHERS: Carlos Pérez, Webster Rivas.

Carlos Pérez, Webster Rivas. INFIELDERS: Seth Beer, Juan Santana, Robinson Canó, Justin Turner, Yangervis Solarte, Thairo Estrada, Gustavo Núñez, Jermaine Palacios (Bravos), Gabriel Cancel, Josh Lester.

Seth Beer, Juan Santana, Robinson Canó, Justin Turner, Yangervis Solarte, Thairo Estrada, Gustavo Núñez, Jermaine Palacios (Bravos), Gabriel Cancel, Josh Lester. OUTFIELDERS: Yunior Severino, Hernán Pérez, Harold Ramírez, Ángel Reyes, Kyle Garlick.

Yunior Severino, Hernán Pérez, Harold Ramírez, Ángel Reyes, Kyle Garlick. PITCHERS: Stephen Tarpley, Kurt Heyer, Antonio Santos, Noah Skirrow, Brett de Geus, Chris Ellis, Cam Robinson, Dan Kubiuk, Colten Brewer, Jimmy Cordero, Jonathan Aro, Tomohiro Anraku.

Con los rosters definidos y Monterrey como sede, todo está listo para que la afición disfrute del encuentro sobre el diamante, donde el mejor talento de la LMB estará en juego.