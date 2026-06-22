¡Mbappé arma la fiesta bajo la tormenta! Francia golea y avanza con autoridad

ACECHA. El goleador francés es felicitado por sus compañeros luego de los dos goles anotados.

Francia selló su clasificación en el Mundial 2026 con un contundente 3-0 sobre Irak, en un partido tan dominante como accidentado por el clima. El equipo de Didier Deschamps impuso condiciones desde el inicio con un ataque dinámico liderado por Kylian Mbappé, acompañado de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Michael Olise.

La superioridad se reflejó pronto en el marcador. Al minuto 14, Mbappé sacó un zurdazo imposible tras asistencia de Olise, firmando su cuarto gol del torneo y alcanzando 15 tantos mundialistas, igualando a Ronaldo Nazario.

TORMENTA, PAUSA Y REACCIÓN

La intensidad francesa se vio interrumpida por una fuerte tormenta eléctrica que obligó a suspender el encuentro durante más de dos horas. Antes, Irak ya había perdido a su capitán Aymen Hussein por lesión, golpe que condicionó su reacción.

Tras la reanudación, un error defensivo fue letal: Dembélé robó el balón y asistió a Mbappé para el 2-0, consolidando su doblete en una noche especial en la que también alcanzó los 100 partidos con su selección.

GOLEADA Y MENSAJE AL TORNEO

El cierre fue redondo. Olise devolvió gentilezas y habilitó a Dembélé para el 3-0, su primer gol en Copas del Mundo. Francia manejó el partido con autoridad y confirmó su estatus de candidato.