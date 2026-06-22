Suspenden por tormenta el Francia vs. Irak: ¿Cómo va el partido del Mundial?

Francia vs Irak El partido fue suspendido por tormenta (Fotos EFE)

La Copa del Mundo 2026 vivió su primera interrupción por causas meteorológicas. El encuentro entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I, quedó suspendido al término del primer tiempo debido a una tormenta eléctrica que afectó la zona de Filadelfia, en Estados Unidos.

La decisión se tomó inmediatamente después de concluir la primera mitad, cuando la megafonía del estadio pidió a los aficionados abandonar las áreas al aire libre y dirigirse a zonas seguras dentro del inmueble mundialista.

Desde antes del inicio del torneo existía preocupación por la posibilidad de tormentas eléctricas en varias ciudades estadounidenses, especialmente durante esta época del año.

Se espera que en los próximos minutos las autoridades den luz verde para continuar el partido.

¿Cómo va el partido Francia vs. Irak?

Al momento de la interrupción, la selección francesa mantenía ventaja de 1-0 sobre Irak en su segundo partido del Mundial 2026. El único gol del encuentro llegó en el minuto 14 gracias a Kylian Mbappé, quien metió un golazo para poner a Francia arriba en el marcador.

Su anotación frente a Irak le permitió alcanzar los 15 goles en Copas del Mundo, una cifra con la que igualó el registro histórico del brasileño Ronaldo Nazário.

El atacante francés, que además disputó su partido número 100 con la selección de Francia, continúa ampliando un legado que lo mantiene entre los máximos artilleros de la historia del torneo. Antes del compromiso ante Irak compartía la marca de 14 anotaciones con el alemán Gerd Müller.