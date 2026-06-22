Noruega vs Senegal: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido

Noruega vs Senegal El partido podría solidificar el lugar de Noruega en la fase eliminatoria y posiblemente dejar fuera de la misma a Senegal (EFE)

La segunda jornada del Grupo I se acerca a su fin y hoy se enfrentará Noruega contra Senegal. El partido se jugará a las 18:00 horas (centro de México) de este lunes 22 de marzo en la sede que comparten Nueva York y Nueva Jersey.

Pronóstico del Noruega vs Senegal| Mundial 2026, Grupo I

De acuerdo a sitios especializados en análisis y estadística deportiva, la posibilidades del partido son las siguientes:

Victoria de Noruega: 42%

Empate: 28.4%

Victoria de Senegal: 29.6%

Análisis del Noruega vs Senegal | Mundial 2026, Grupo I

Noruega busca su segunda victoria tras aplastar a Iraq 4-1. El equipo propulsado por el talentoso Erling Haaland cuenta con una ofensiva temeraria que los posiciona como uno de los equipos comodín para ganar esta Copa del Mundo. Buscan asegurar su lugar en la fase eliminatoria antes de enfrentarse a Francia el próximo viernes, en lo que será un partido tenso entre los dos favoritos del grupo I.

Senegal, por su parte, puso resistencia ante Francia, generando oportunidades e incluso empatando en ceros antes de llegar a la primera mitad, pero terminó por perder 3-1. Este partido podría significar la eliminación de la selección senegalesa, dependiendo del resultado del enfrentamiento entre Francia e Iraq a las 15:00 horas.

Las posibilidades del partido no se encuentran tan sesgadas hacia los Vikingos Rojos. Con mucha determinación, los Leones de la Teranga podrían darnos un sorpresa.

Posibles alineaciones del Noruega vs Senegal| Mundial 2026, Grupo I

Noruega:

Ørjan Nyland David Møller Wolfe Torbjørn Heggem Kristoffer Ajer Julian Ryerson Antonio Nusa Fredrik Aursnes Sander Berge Martin Ødegaard Erling Haaland Alexander Sørloth

Senegal: