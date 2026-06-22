Rugbistas femeniles de la UNAM anotan dos triunfos para México en partidos internacionales

Nueve jugadoras y cuatro integrantes del cuerpo técnico de la UNAM formaron parte de la Selección Mexicana Femenil de rugby XVs

Nueve jugadoras y cuatro integrantes del cuerpo técnico de la UNAM formaron parte de la Selección Mexicana Femenil de rugby XVs que logró dos victorias en duelos denominados Test Match del Rugby Americas North, ente que rige a este deporte en América del Norte y el Caribe.

El conjunto azteca venció a Jamaica con marcador de 46-14, el pasado 23 de mayo; y posteriormente, el 6 de junio, superó a Trinidad y Tobago, por 27-17. Ambos encuentros se disputaron en el Deportivo Alfredo Harp Helú de Ciudad Universitaria.

Los Test Match son encuentros oficiales entre selecciones nacionales reconocidas por World Rugby. Además de representar una oportunidad para medir el nivel competitivo de los equipos, estos partidos otorgan puntos para la clasificación mundial y son fundamentales en el camino hacia competencias de mayor relevancia, como la Copa del Mundo de Rugby.

Debido a las mencionadas victorias del equipo mexicano, la escuadra también conocida como Serpientes, ascendió del lugar 34 al 29 en el ranking mundial de la World Rugby, organismo rector de este deporte a nivel mundial. Es así que México se consolidó como la cuarta mejor selección del continente americano, sólo por detrás de Canadá, Estados Unidos y Brasil, en ese índice global.

Las pumas que apuntalaron a la Selección Mexicana en estos duelos fueron Isabela González Berazueta Burgos, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y capitana del combinado nacional mexicano; Itzy Monroy Santillán, alumna de la Facultad de Química; Alexa Pérez Malagón, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Ariadna Guzmán López, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras; además de Samara Tuyú Salcedo, Vianney Zamudio Hernández, Isaary Torres Avilés, María Pruijn Pérez y María Jiménez Silva, integrantes de la Asociación de Rugby de la UNAM.

“El secreto para ganar los partidos fue la pasión que cada integrante del equipo siente por este deporte. Jugadoras y entrenadores compartimos ese compromiso y esas ganas por seguir creciendo. Esa actitud fue fundamental para conseguir estas victorias”, expresó Isabela González.

En el duelo ante Jamaica, las visitantes aprovecharon su fortaleza física para mantener cerrado el marcador durante la primera mitad, que concluyó 17-14 a favor de México. Sin embargo, en la segunda parte, el conjunto nacional azteca impuso su dinámica colectiva y logró ampliar la diferencia hasta sellar una contundente victoria por 46-14.

“Las jamaicanas tenían un físico imponente, pero nosotras respondimos con un sistema de juego basado en la colaboración

“Las jamaicanas tenían un físico imponente, pero nosotras respondimos con un sistema de juego basado en la colaboración. Supimos capitalizar esa unión para volverla nuestra mayor fortaleza en la cancha y eso se reflejó en el marcador final”, señaló Itzy Monroy.

El encuentro frente a Trinidad y Tobago representó un desafío distinto. Las trinitenses llegaban ubicadas por encima de México en el ranking mundial. No obstante, la disciplina táctica y el trabajo desarrollado en los entrenamientos permitieron que las mexicanas marcaran diferencia en los minutos finales para asegurar el triunfo por 27-17.

Daniel Jaime y René Ayala, entrenadores del equipo representativo de rugby de la UNAM, fungieron como entrenador en jefe y entrenador de forwards del combinado mexicano, respectivamente. En tanto, Enrique Sosa, entrenador del equipo de rugby de la FES Aragón, también fungió como entrenador de forwards del representativo tricolor, y Selene Burgos, es manager de la selección azteca y de la escuadra auriazul.

“Es un gran resultado que se ha construido durante muchos años de trabajo. En el rugby de la UNAM hemos consolidado una base sólida de jugadoras que hoy también forman parte de la Selección Mexicana. Verlas triunfar con México y contribuir a este proceso es motivo de gran orgullo”, concluyó Daniel Jaime.