Austom Kim lidera el Women’s World Championship en Singapur

Women’s World Championship. Austom Kim ha iniciado en buena posición en el torneo que el LPGA Tour hace por Asia. (Foto especial.)

La tailandesa Jeeno Thitikul, número uno del ranking mundial, tuvo dificultades durante la primera ronda en el HSBC Women’s World Championship que se celebra en Singapur, con 73 golpes (+1), a siete golpes de la líder Austom Kim de los Estados Unidos.

En la misma competencia la mexicana Gaby López también la pasó mal con ronda de 75 (+3).

Thitikul ganó el torneo de la semana pasada en natal Tailandia y se encuentra entre nueve de las 10 mejores jugadoras inscritas en la prueba del LPGA Tour en Singapur que se disputada en el campo Tanjong del Sentosa Golf Club.

La estadounidense Auston Kim hizo birdie en dos de sus últimos tres hoyos para un 66 para liderar la ronda, con una ventaja de un golpe sobre la china Yan Liu. Cinco jugadoras empataron en el tercer puesto con 68, incluyendo a Haeran Ryu, número 12 del ranking.

La campeona defensora, Lydia Ko, firmó un 70, al igual que Brooke Henderson.

Kim comentó, “cuando pienso en mi juego y en mí misma se siente genial obtener una buena puntuación. Pero siento que puedo manejar las cosas mucho mejor y también he estado hablando con mi entrenadora en lo mental”, dijo Kim.

“Siento que estoy mejorando en muchas cosas. Hoy fue un testimonio de lo que hemos estado trabajando, y en lo que puedo controlar”.

Junto a Thitikul, entre las jugadoras mejor clasificadas, se encontraban Charley Hull, tercera del ranking, y Minjee Lee, cuarta del ranking, con 72 cada una.

El torneo es la segunda de tres paradas en la gira asiática de principios de año de la LPGA, y la última tendrá lugar la próxima semana en la isla de Hainan, China. En el torneo se juega una bolsa de 1.5 millones de dólares.