HubSports y adidas lanzan calendario de carreras 2026 en CDMX, Guadalajara y Monterrey

El running en México dejó de ser una moda pasajera para convertirse en un auténtico movimiento social. Ya no se trata solo de cruzar la meta: hoy correr es comunidad, disciplina, encuentro y estilo de vida. Bajo esa premisa, HubSports y adidas presentaron su plataforma de experiencias deportivas 2026, una oferta que amplía sedes, formatos y retos para corredores de todos los niveles.
El anuncio llega en un momento clave: las inscripciones del circuito adidas Splits Ciudad de México 2026 se agotaron en menos de una hora, una señal clara del crecimiento explosivo del interés por las carreras urbanas y de montaña en el país.
La propuesta no solo crece en números, también en ambición. Este año habrá eventos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con circuitos urbanos, trail running, velocidad en pista profesional y competencias por equipos inspiradas en el Mundial.
Correr ya no es solo correr
La evolución del running en México se refleja en la comunidad y este cambio se refleja en cifras: 10.2% más corredores regresaron tras la pandemia y 45.1% participaron por primera vez en 2025. Es decir, el ecosistema se renueva y crece al mismo tiempo.
En este contexto, HubSports plantea cada evento como una experiencia integral: hidratación, rutas señalizadas, producción profesional y espacios para socializar. La competencia es importante, pero el encuentro humano pesa más.
Calendario y formatos 2026
adidas Splits presentado por Samsung
Preparación ideal rumbo al medio maratón y maratón.
Ciudad de México (sold out)
9K – 12 abril
12K – 10 mayo
16K – 14 junio
30K – 26 julio
Guadalajara
15K y 30K – 4 octubre
NUEVO 10K – 6 diciembre
Monterrey
6K y 12K – 11 octubre
15K y 30K – 8 noviembre
Costo: $780 MXN individual | $1,360 MXN abono por ciudad.
adidas HubTrail
Trail running en entornos naturales:
La Primavera (Guadalajara) – 9 agosto
La Marquesa (CDMX) – 20 septiembre
Distancias: 12K y 22K
Costo: $890 MXN
Rutas cuidadas, impacto ambiental reducido y contacto directo con la naturaleza.
adidas Run the Circuit
Se corre dentro del complejo automovilístico Mexico Drive Resort.
Formato tipo automovilismo: clasificación por tiempos, categorías por rendimiento y competencia individual o por equipos.
Inscripciones: 11 de abril.
adidas Legacy Run Cup
Una de las propuestas más originales del año. Inspirada en el Mundial 2026, la carrera convierte a los participantes en “selecciones nacionales”. Cada corredor representa a un país y se suman los tiempos colectivos.
Ruta histórica:
Desde Tigres UANL junto al Estadio Universitario hasta las inmediaciones del Estadio BBVA.
Distancia: 15K
Costo: $780 MXN
Fecha: 26 abril 2026
Una experiencia que mezcla deporte, identidad y competencia colectiva. HubSports y adidas no están vendiendo carreras: están construyendo comunidad.
Correr hoy significa entrenar en grupo, compartir historias, viajar a otras ciudades y convertir cada meta en una celebración. La tendencia es clara: el running en México ya es parte de la vida urbana.