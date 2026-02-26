Deportes

HubSports y adidas presentan su calendario de carreras 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey con trail, pista y rutas urbanas. Consulta fechas, costos y cómo inscribirte

HubSports y adidas lanzan calendario de carreras 2026 en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Por Fernando Huacuz
Carreras que no te puedes perder en 2026
El running en México dejó de ser una moda pasajera para convertirse en un auténtico movimiento social. Ya no se trata solo de cruzar la meta: hoy correr es comunidad, disciplina, encuentro y estilo de vida. Bajo esa premisa, HubSports y adidas presentaron su plataforma de experiencias deportivas 2026, una oferta que amplía sedes, formatos y retos para corredores de todos los niveles.

El anuncio llega en un momento clave: las inscripciones del circuito adidas Splits Ciudad de México 2026 se agotaron en menos de una hora, una señal clara del crecimiento explosivo del interés por las carreras urbanas y de montaña en el país.

La propuesta no solo crece en números, también en ambición. Este año habrá eventos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con circuitos urbanos, trail running, velocidad en pista profesional y competencias por equipos inspiradas en el Mundial.

Correr ya no es solo correr

La evolución del running en México se refleja en la comunidad y este cambio se refleja en cifras: 10.2% más corredores regresaron tras la pandemia y 45.1% participaron por primera vez en 2025. Es decir, el ecosistema se renueva y crece al mismo tiempo.

En este contexto, HubSports plantea cada evento como una experiencia integral: hidratación, rutas señalizadas, producción profesional y espacios para socializar. La competencia es importante, pero el encuentro humano pesa más.

Calendario y formatos 2026

adidas Splits presentado por Samsung

Preparación ideal rumbo al medio maratón y maratón.

Ciudad de México (sold out)

9K – 12 abril

12K – 10 mayo

16K – 14 junio

30K – 26 julio

Guadalajara

15K y 30K – 4 octubre

NUEVO 10K – 6 diciembre

Monterrey

6K y 12K – 11 octubre

15K y 30K – 8 noviembre

Costo: $780 MXN individual | $1,360 MXN abono por ciudad.

adidas HubTrail

Trail running en entornos naturales:

La Primavera (Guadalajara) – 9 agosto

La Marquesa (CDMX) – 20 septiembre

Distancias: 12K y 22K

Costo: $890 MXN

Rutas cuidadas, impacto ambiental reducido y contacto directo con la naturaleza.

adidas Run the Circuit

Se corre dentro del complejo automovilístico Mexico Drive Resort.

Formato tipo automovilismo: clasificación por tiempos, categorías por rendimiento y competencia individual o por equipos.

Inscripciones: 11 de abril.

adidas Legacy Run Cup

Una de las propuestas más originales del año. Inspirada en el Mundial 2026, la carrera convierte a los participantes en “selecciones nacionales”. Cada corredor representa a un país y se suman los tiempos colectivos.

Ruta histórica:

Desde Tigres UANL junto al Estadio Universitario hasta las inmediaciones del Estadio BBVA.

Distancia: 15K

Costo: $780 MXN

Fecha: 26 abril 2026

Una experiencia que mezcla deporte, identidad y competencia colectiva. HubSports y adidas no están vendiendo carreras: están construyendo comunidad.

Correr hoy significa entrenar en grupo, compartir historias, viajar a otras ciudades y convertir cada meta en una celebración. La tendencia es clara: el running en México ya es parte de la vida urbana.

