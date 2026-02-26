QEPD. Jan Timman, se va uno de los grandes del ajedrez mundial. (Foto cortesía https://thezugzwangblog.com/)

Jan Timman (14 de diciembre de 1951 – 18 de febrero de 2026) fue uno de los más Grandes Maestros de ajedrez neerlandeses. Nacido en Ámsterdam, aprendió ajedrez de niño y mostró talento precoz: a los 12 años empató con el ex campeón mundial Max Euwe en una simultánea. Obtuvo el título de Maestro Internacional a los 19 años y de Gran Maestro en 1974.

Dominó el ajedrez holandés con nueve títulos nacionales (1974-1996). En los años 80 fue considerado “el mejor del Oeste” (Best of the West), al ser el jugador no soviético más fuerte. Alcanzó el puesto número 2 mundial en 1982 (tras Anatoly Karpov), participó en varios ciclos de Candidatos y llegó a la final del Campeonato del Mundo FIDE en 1993, donde perdió contra Karpov. Ganó torneos de élite como Linares 1988 y múltiples veces Wijk aan Zee. Además, fue prolífico autor de libros de ajedrez, estudioso de finales y compositor de estudios.

UN EPISODIO DESGARRADOR

Una anécdota famosa ocurrió en el torneo OHRA de 1984. Timman compartía el liderato y jugaba contra su amigo de muchos años, el Maestro Internacional Hans Böhm. Böhm necesitaba solo unas tablas en esa última ronda para lograr su segunda norma de Gran Maestro y obtener el título. Tras un empate rápido entre otros jugadores (Portisch-Campora), Timman solo necesitaba tablas para compartir el primer puesto. Böhm le informó de ello y ofreció empate. Sin embargo, Böhm acababa de cometer un error en la posición, y Timman consideró que su deber profesional era jugar a ganar y buscar la victoria absoluta del torneo. Ganó la partida, impidiendo que Böhm consiguiera el título de GM. Un episodio desgarrador.

Böhm nunca lo obtuvo (aunque tuvo una exitosa carrera como personalidad en radio y TV). Este episodio marcó un punto bajo en su amistad, pero ambos siguieron colaborando en proyectos ajedrecísticos años después.

Timman falleció recientemente a los 74 años tras una enfermedad grave, dejando un legado inmenso en el ajedrez mundial.

BÖHM – TIMMAN

DEFENSA NIMZOINDIA

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.g3 c5 5.Cf3 cxd4 6.Cxd4 0–0 7.Ag2 d5 8.cxd5 Cxd5 9.Ad2 Axc3 10.Axc3 Cxc3 11.bxc3 e5 12.Cb5 Da5 13.Db3 Cc6 14.0–0 Ae6 15.Db2?! (Algo mejor es 15.c4) Tfd8

16.Tfd1?? (Permite una clavada mortal; no solo pierde la partida... ¡sino el título de Gran Maestro para siempre! Corresponde jugar 16.Ca3 Td7 17.Cc2 Tad8 18.Ne3 lo que no hubiera puesta a prueba una entrañable amistad).

. .

16….Db6 (Ahora la ventaja de las negras es absolutamente decisiva)

17.Tdb1? (Precipita el desenlace, aunque la mejor 17.Txd8+ Txd8 18.Db1 Na5 tampoco ofrece esperanza alguna)

a6 18.c4 axb5 19.cxb5 Ca5 20.Dxe5 Td2 21.a4 Tad8 22.h4 f6 23.Dh5 Af7 24.Dg4 Cb3 25.Ta3 T2d4 26.e4 Td2 27.Df4 Cd4 28.Af1 Da5 29.Tc1 Ce2+ 30.Axe2 Txe2 31.Tac3 Ae6 32.Df3 Ted2 33.e5 fxe5 34.De3 Dxa4 35.Dxe5 Dg4 36.Te1 Td1 37.Tce3 Af7 38.Txd1 Dxd1+ 39.Te1 Df3 40.Dg5 Td1 41.Txd1 Dxd1+ 42.Rh2 Dd5 43.Dc1 h6 44.b6 Df3 45.Dc8+ Rh7 0–1