Remodelación Estadio Azteca: fans se quejan de que los avances no van como se prometió

Remodelación Estadio Banorte La remodelación del Estadio Azteca, ahora Banorte, volvió a ser el centro de las quejas de aficionados; hay retrasos y la fachada no luce como se proyectó en un inicio.

Entre retrasos y una fachada que no cumple con lo prometido al comienzo del proyecto, aficionados y aficionadas del deporte han difundido quejas a través de las redes sociales sobre la remodelación del Estadio Azteca, ahora Banorte, señalando tanto el tiempo ajustado para su reapertura como la estética del recinto.

La remodelación se financia mediante un crédito de Banorte, entidad bancaria que invirtió aproximadamente 2,100 millones de pesos, adquiriendo así derechos de patrocinio; este financiamiento llevó al renombramiento del estadio.

¿Cuándo inició la remodelación del Estadio Azteca y hasta cuándo será su reapertura?

La remodelación del Estadio Azteca comenzó en mayo del 2024, tras finalizar los partidos de la liga de temporada de ese año, con el objetivo de convertir este recinto deportivo en una sede completamente renovada para albergar el partido inaugural de la máxima fiesta del fútbol: la Copa del Mundo FIFA 2026.

Con una estimación de veintidós meses desde su fecha de inicio para completar la remodelación, el Estadio Azteca —ahora Banorte— se encuentra a contrarreloj para cumplir con el plazo de la FIFA, pues la reapertura proyectada del recinto debería realizarse para marzo 2026, tan sólo un par de días de este miércoles.

El proyecto, también financiado por el Grupo Ollami (Televisa), incluye mejoras tecnológicas, estructurales y estéticas para convertirlo en un recinto digno de la inauguración mundialista que se llevará a cabo en el mes de junio del año presente.

Sin embargo, el avance del Estadio Banorte no marcha con la rapidez esperada ni tampoco muestra la estética que se proyectó en un inicio, lo que ha ocasionado diversas quejas de aficionados y aficionadas del país.

“Se ve raro”, fans señalan que la remodelación del Estadio Azteca no cumple las expectativas

A pesar de que la reapertura del Estadio Azteca, hoy Banorte, fue estimada para realizarse el mes de marzo de 2026, los avances “lentos# del recinto deportivo han despertado la preocupación y molestia entre fanáticos y fanáticas del deporte, quienes se han expresado en redes sociales para señalar que la remodelación no cumple con lo prometido.

“Se parece al Estadio del Benfica, pero en versión fea”, señaló uno de los usuarios de la red social X, a lo que otras personas aseguraron que el recinto aún luce láminas oxidadas.

Estadio Azteca (Banorte)

Antes de remodelar / Remodelado. pic.twitter.com/djvgc18Bsp — VivoEnLeón 🇲🇽  (@VivoEnLeon) February 20, 2026

Mientras que, Emilio Vallejo Rangel-Larios, un abogado y maestro en Ciencias Políticas conocido por sus opiniones políticas en redes sociales, declaró que “de gobernar el PAN o el PRI” hubiesen entregado un estadio de primer mundo... usando recursos públicos en un inmueble del sector privado.